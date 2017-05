Gir liv til tomme lokaler i sentrum

Annonse:

En bygård, sju ulike aktører, grafisk design, miljøvennlige løsninger, fotostudio, behandlingstilbud, gjenbruk og kortreiste østers. Dette er noe av det som tilbys kundene når Torvgata 7 åpner dørene for alvor 1. juni.

Tenk deg at du sitter og koser deg med en kaffe og et kakestykke på en kafé. Rundt deg foregår det handel i et kreativt miljø, i underetasjen er det fotostudio og i etasjene over deg er det utstillinger, helsetilbud og grønne bærekraftige løsninger. Stolen du sitter på er så god og behagelig at du likegodt bestemmer deg for å kjøpe den. Det kan du nemlig når du går på kafe i Torvgaten 7.

Levende gate

«Torvtata 7» er et kreativt og fremtidsrettet felleskap i en bygård midt i sentrum med flere enkeltstående virksomheter. De gamle lokalene til klesbutikken Jarle Match skal fylles med bedrifter som jobber med å vise fram nåtiden og fremtidens løsninger og bidra til økt verdiskapning og nytt liv. De sju aktørene som akkurat nå legger siste hånd på oppussing og tilrettelegging i lokalene har alle et felles mål; Å skape liv i tomme lokaler og gjøre Torvgaten til en levende gate igjen.

Fellesskap

Det startet med noen vage tanker om å skape noe for seg selv og et ønske om å skape et fellesskap. Det ble etablert kontakt med byplanlegger Elin Lunde som også er leder av prosjektet byutvikling for å fylle tomme lokaler. Prosjektet er gjennom DOGA (Norsk design- og arkitektursenter» der Arendal er en av tre byer som er valgt ut til et nasjonalt pilotprosjekt med mål om å fylle tomme lokaler i norske kommuner, de tre kommunene ble valgt ut blant 25 søkere i 2016. Hensikten med å fylle tomme lokaler er ikke bare å få dem i bruk, men å aktivere dem med tanke på hvilken påvirkning dette har for området, trivsel og næringsutvikling. Aktørene i Torvgata 7 hadde en klar plan om hvordan de kunne fylle lokalet med bærekraftig og nyskapende drift, og etter noen kreative møter med Lunde begynte ballen å rulle. Ballen fortsatte å rulle videre i rekordfart, nå er den snart i mål og drømmen er blitt en realitet for initiativtakerne.

– Elin Lunde har vært en stor pådriver for at vi skulle få dette til. Gjennom DOGA inviterte hun oss, gårdeiere og andre interesserte til en workshop for å diskutere hva vi kunne bruke de tomme lokalene i sentrum til. I andre byer er det en større kultur for slike sammenkoblinger som vi nå har gjort, men her i Arendal har ikke det vært så vanlig ennå. Nå har vi hoppet ut i det på eget initiativ og risiko, og vi gleder oss til å se hvordan det vil utvikle seg fremover, forteller Elke Tunhold, en av de som skal drive næring i felleskapet med firmaet Elkemo.

– Vi driver med grafisk design med spisskompetanse på skilter. Det er for eksempel vi som har fått i oppdrag å lage skiltene til nye Barbu og parken. Vi ønsker å bli synlige i felleskapet og hjelpe til å synliggjøre andre ved å levere god grafiske løsninger, forteller hun.

Fotostudio

Inne i lokalene er det liv og røre. Det snekres og hamres, ryddes og planlegges idet vi får en omvisning. Foreløpig ser det mest ut som en byggeplass, men vi ser tydelig konturene av hvordan det til slutt vil se ut. Fotograf Mona Hauglid har allerede hatt flere oppdrag i sitt provisoriske studio i kjelleretasjen før hun skal flytte en etasje opp i helt nytt studio, og akkurat nå jobber hun med å ta portrettbilder av sine nye kollegaer.

– Sett haka fram og den ene skuldra ned, når det føles ubehagelig da blir det er perfekt bilde, sier hun spøkefullt til kollegaene Elke Tunvold og Emerson Wilshier som prøver å følge instruksene så godt de kan.

Hauglid kommer opprinnelig fra Nord-Norge og hun beskriver seg selv en skikkelig humørspreder. Hun elsker å ta bilder, og med dette prosjektet har hun endelig tatt steget fullt ut og startet sitt eget fotostudio.

– Jeg liker godt å jobbe med portretter, både personlige og til bedrifter, og så blir det en del bryllupsfotografering. For meg er et bilde et minne, det er følelser og ikke minst dokumentasjon. Gode bilder er viktig for å holde minnene ved like, ikke bare for deg selv men også for de som kommer etter det, sier den blide fotografen innimellom blitz og knips.

Grønne løsninger

I etasjen ved inngangspartiet skal Thone Louise Frydelund drive secondhandbutikk og kafé. Her er allerede mange av gjenstandene på plass, og møblene i butikken blir en del av kafeen, og om du skulle finne ut av at du liker møblementet veldig godt, kan du jo kjøpe det med deg hjem. Frydenlund er opptatt av kvalitet og er stadig på jakt etter det hun kaller «delikat vintage». Hun har en spesiell lidenskap for møbeldesign, spesialt av norske designere og hun tar nå bachelor i Kunst og Håndverk. Går du en trapp opp kommer du til avdelingen for et klimavennlig og fremtidsrettet Agder. Her blir det blant annet et visningsrom for «Klimapartnere» som også skal ha sin plass i felleskapet.

– Vi vil både ha vårt sekretariat her og et showroom der vi vil vise fram fremtidens grønne løsninger, sier Torstein Thorsen Ekern fra Klimapartnere.

Kortreist østers

I toppetasjen blir det en helseavdeling der blant annet Arendal Psykoterapi og Utvikling holder til. Foretaket drives av Pascale Coutanceau som er utdannet psykoterapeut og pedagog. Hun tilbyr individuelle samtaler, parterapi og coaching der du får rom til å føle og bli hørt, uten å bli vurdert. Hun tilbyr også terapi på fransk og engelsk. I den øverste etasjen er det også gjort plass til et større kontorlandskap der blant annet prosjektet «Våre strender» har sin plass. Her finner vi også Espen Bierud som nylig har startet gründerbedriften Norwegian Shores AS som har som mål å levere kortreist og hundre prosent naturlig villøsters.

– Østersen plukker vi her lokalt og er en stor delikatesse. De vil gjøre nytte av en matressurs som har økt voldsomt langs kysten av Sør-Norge, og de er både unike og attraktive for restauranter og spesialforretninger lokalt, men også for internasjonale markeder som etterspør vill og fersk sjømat, forklarer han.

Drop in

Torvgata 7 åpner offisielt 1. juni, men mange av aktørene er allerede i full drift. Secondhandbutikken åpnet 11. mai i forbindelse med egen festival under byutviklingsdagene og Bynatt, der lokalene ble flittig brukt, blant annet til Funky frokost på åpningsdagen.

– Folk er velkommen til å ta en tur inn for å se hva vi driver med. Vi har mange gøye temaer i de forskjellige etasjene som vi gleder oss til å vise fram, alt fra en kreativ etasje, butikk og kafé med en bærekraftig profil, egen klima- og miljøetasje med grønne løsninger og helseetasje. Vi har også en «Drop In» plass der du kan leie deg inn og velge deg en arbeidsplass fra «Drop In-sonen», forteller Torstein Thorsen Ekern før han og resten av den aktive torvgategjengen fortsetter med klargjøring av lokalene.