Mange vil gi kulturprisen til denne mannen

Fakta: DISSE HAR FÅTT PRISER FØR: Kulturprisen:

2016: Marianne Løge og Leif Gerhard Andersen jr (teater/revy)

2015: Kristin Lundby (kulturvern/allmennkultur)

2014: Mats Aronsen (musikk)

2013: Øivind Berg (forfatter av naturbøker for barn og unge)

2012: Øyvind Rosenvinge (mangeårig ildsjel innen kulturvern)

2011: Knut Slotnæs (initiativtaker og leder for Skjærgårdstreffen)

2010: Eirik Sørsdal (mangslungent kulturarbeid i over 40 år)

2009: Trygve Bringsverd (idrett/skihopp)

2008: Stiftelsen Kløckers Hus (kulturvern)

2007: Leif Svalesen (kulturvern/formidling)

2006: Svein Ellingsen (salmediktning)

2005: Arendals Dramatiske Selskab (teater)

2004: Peder Syrdalen (realisering av Arendal kultur- og rådhus)

2003: Stiftelsen Arendal Griegfestival (musikk)

2002: Ulrik S. Kirkedam (kulturvern m.m.)

2001: IK Grane (idrett/friluftsliv/revy)

2000: Nils Thommesen (kulturvern m.m.)

1999: Lillegaard Trad Band (musikk)

1998: Conrad W. Coll (ungdomsarbeid)

1997: Leonard Rickhard og Dagny Ottersland (kunst/formidling) Frivillighetsprisen:

2016: Aust-Agder Bedriftsidrettskrets (allsidig innsats for breddeidrett i 55 år)

2015: Rolf Josephsen (Hisøy IL barneidrett/håndball, Sandvigen fort, Arendal Bokseklubb)

2014: ØIF Arendals dugnadsgjeng (for innsatsen ved hjemmekampene i Eliteserien)

2013: Charlotte I. Johansen (for hennes innsats med hjelpeorganisasjonen A Million Voices)

2012: Jan-Erik Andreassen (for mangeårig engasjement i Stinta Skolemusikkorps)

2011: Canal Street (for stor frivillig innsats i 15 år)

2010: ”SSA i våre hjerter” (for engasjementet for Sørlandets Sykehus Arendal)

2009: Sverre Simonsen (for omfattende frivillig arbeid på Tromøy i en årrekke)

2008: Kløverklubben 4H (for barne- og ungdomsarbeid i Austre Moland i 70 år)

2007: Berit Stø Skoland (for drift av barnehjem og skole i Cochabamba, Bolivia)

2006: Hoves Venner (for arbeid med tilrettelegging av turløyper m.m. på Hove)

2005: Saltrød Misjonshus’ Søndagskole (for arbeid med hjelpesendinger til Baltikum) Kilde: Arendal kommune

Dag Jonssen pekes av flere ut som mannen Arendal kommune bør gi kulturprisen til i år.

Torsdag hadde formannskapet på agendaen å finne frem til en vinner av de to prisene for kultur og frivillighet for 2017. Hva politikerne bestemte seg for i år, og om det i det hele tatt vil bli delt ut slike priser i år, vil ikke bli gjort kjent før på et senere tidspunkt. Ifølge statuttene for kulturprisen bør offentliggjøring og utdeling finne sted ved en høytidelig eller kulturell anledning, mens frivillighetsprisen bør deles ut på årets frivillighetsdag, som er 5. desember. I tillegg til nyinnsendte forslag har formannskapet anledning til å fremme egne kandidater og skjele til listen over tidligere innsendte forslag når de skal velge ut prisvinnere. Begge prisene er på 10.000 kroner. Kulturprisen, som i år deles ut for tjuende gang, består også av litografiet «Skogskatedral. Kveld II.» av kunstneren Nils Belland, mens med frivillighetsprisen følger et kunstverk fra en ung kunstner med tilhørighet til Arendal.

Kulturambassadør

Hele fem forslagsstillere løfter frem arendalsmannen Dag Jonssen som den personen som bør motta kulturprisen for 2017 fra Arendal kommune. I begrunnelsen fra forslagsstillerne Thom Eilert Thorstensen og Torill Bachmann Thorstensen pekes det på lærerinnsatsen gjennom 40 år på Birkenlund skole, men ikke minst at han i en årrekke har stått i bresjen for musikklivet i Arendal. Han er kjent fra Lillegårds Tradband og for mange et kjent og kjært ansikt i musikkfestivalen Canal Streets jazzparade, som han har ledet i mange år. Ifølge statuttene til kulturprisen er det slik at personer som tidligere har mottatt kulturprisen bare unntaksvis kan få den flere ganger. På 1990-tallet mottok Lillegårds Tradband denne prisen, men forslagsstillerne mener det ikke må være til hinder.

– Selv om Lillegårds Tradband fikk prisen på slutten av 1990-tallet, så fortjener Dag Jonssen en egen pris for sin mangeårige innsats. Han setter farge på turistbyen Arendal, heter det i forslaget.

Jonssen trekkes frem som en viktig kulturambassadør for Arendal.

Eks-ordfører

Også tidligere arendalsordfører Alf-Eivind Ljøstad foreslår Jonssen som prisvinner og støtter seg på begrunnelsen fra Thorstensen.

– Jeg vil gjerne støtte opp om dette forslaget og mener han er særskilt fortjent for å få tildelt prisen, skriver Ljøstad.

Stein Torgersen begrunner sitt forslag til støtte for Jonssen med hans innsats for musikklivet og spesielt organiseringen av promenadene under Canal Street gjennom mange år.

Musikalske Müller

I fjor mottok Marianne Løge og Leif Gerhard Andersen jr. kulturprisen fra Arendal kommune. Utdelingen fant sted i forbindelse med oppsetningen «Trollmannen fra Oz» med Arendal Musikkteater i Arendal kulturhus. I musikkteateret er også Barbu kirke-organist Leif Rino Müller en svært viktig person, som musikalsk ansvarlig. I år trekkes han frem som kandidat til kulturprisen på egenhånd.

– Man kan ikke være innbygger av Arendal uten å ha fått med seg dette navnet, særlig det siste året, skriver forslagsstiller Maria Moksness.

Hun trekker frem Müllers bidrag til kulturlivet i Arendal gjennom nettopp musikkteateret, som kirkeorganist, konsertarrangør, etablering av el-innbandyklubb og at han medvirker til å åpne kirken på en god og imøtekommende måte selv for de som ikke tror.

– Det er en brobyggende egenskap samfunnet tjener godt på, på alle måter. Større produktivitet skal det letes lenge etter, konkluderer hun.

TV og film

Sverre Ferd foreslår Svein Tallaksen og Knut Frognes i produksjonsselskapet Media Service, som har vært i virksomhet i 34 år. Han mener de to fortjener prisen på deling for sin innsats innen bevaring, produksjon og formidling av lokalhistoriske filmer og TV-programmer. Han peker på at film har en tendens til havne i bakgrunnen av billedkunst, kunsthåndverk og litteratur, men at ingenting slår dette mediet for å bevare, gjenfortelle og formidle kultur, historie og samtid.

– For at nåtid og kommende generasjoner skal forstå vår historie og hvor vi kommer fra, og lære av dette, er vi helt avhengige av at ildsjeler som mine to kandidater stimuleres til å fortsette sitt viktige kulturelle arbeid, skriver Ferd.

Også Arendal Jazzklubb trekkes frem som kandidat til kulturprisen for 2017. Det pekes på at klubben i en årrekke har arrangert mange konserter hvert eneste år med kvalitetsartister. Klubben fikk i 2006 Rikskonsertenes arrangørpris sammen med kulturhuset og Musikkens Venner. I tillegg får jazzklubben mye av æren for at Arendal ble kåret til årets musikkommune i 2015 av Norsk Musikkråd.

Frivillighetsprisen

Denne prisen kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig arbeid med å utvikle et godt nærmiljø, særdeles stor frivillig innsats i humanitært, sosialt eller kulturelt arbeid eller en kombinasjon av disse. I år har kommunen fått to nye kandidater til listen. Den pensjonerte læreren Arvid Siqveland fra Tromøy trekkes frem som kandidat av Thorleif Overhalden. Det pekes på at Siqveland i over 30 år har engasjert seg i musikkmiljøet på øya, som dirigent for Maxi-Sing 30 år på rad, dirigent for barne- og ungdomskorene Mini- og Ten Sing. Videre at han brukes ofte som konferaniser ved arrangementer, synger på institusjoner og bedehus og har vært aktiv i Sørlandske Korverksted, Barbu Kantori og Mannskoret Kvad.

– Sangmiljøet på Tromøy hadde vært fattig uten hans innsats. han har gått i bresjen for å synge på institusjoner i hele Arendal kommune og i foreninger og bedehus. Det er et under at han har holdt ut, skriver Overhalden.

Marie Skeie Bartholdesen og Hilde Mjøs med flere, foreslår Kunalan Kanagaratnam som mottaker av frivillighetsprisen for 2017. Kandidaten kom til Arendal i 2011 som flyktning fra Sri Lanka og har vist stort engasjement for å bruke sin erfaring og kompetanse i nytt land. I tillegg jobber kandidaten i to små stillinger på Kilden og voksenopplæringen og bidrar resten av tiden med frivillig arbeid med kultur og integrering.

– Kunalan har vært en viktig brobygger i de ulike miljøene han ferdes i, og har vist evnen til å mobilisere til aktivitet. I tillegg er det viktig å fremheve at hans arbeid tilknyttet to ulike enheter har skapt gode samarbeidsmuligheter på tvers, og her er det stort potensiale i det videre arbeidet hans, heter det i forslaget.