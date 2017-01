Fyller på med flere artister til Canal Street

Jazzsaksofonist Petter Wettre og bandet Zenos Mode er blant dem som skal pryde jazzscenen på årets festival.

– Dette er to jazzband av ulike sjangre og forskjellige generasjoner, totalt forskjellig merittliste men samme kompromissløse dedikasjon, melder Aronsen i en pressemelding fredag.

– Drømmeband

Petter Wettere kommer med sin kvartett som han selv beskriver som sitt «drømmeband». I tillegg til ham selv på saksofon har han med seg Jason Rebello på piano, Daniel Franck på kontrabass og Dejan Terzig på trommer.

– Wettre er en av våre favorittmusikere. Han har spilt på Canal Street to-tre ganger tidligere, men det er en del år siden nå. Han er teknisk og kunstnerisk i europeisk førstedivisjon, og garantist for intense musikkopplevelser. Vi gleder oss stort til gjensyn og gjenhør, melder festivalsjefen.

Saksofonisten, som fyller 50 år i år, har vunnet to Spellemannspriser og er kjent fra en rekke innspillinger både fra egne og andres band siden slutten av 80-tallet. Han har blant annet han hatt et omfattende musikalsk samarbeid med de danske musikerne Jonas Westergaard på bass og Anders Mogensen på trommer i henholdsvis trio- og kvartettformat, samt pianist Erlend Slettevoll.

– Selv om han er mest kjent for prosjektene Wettre Quartet og Petter Wettre Trio med bidrag til Jazzscenen, er han også kjent for å ha spilt med Dave Liebman, Joey De Fransesco, Kenny Wheller, Adam Nussbaum og Manu Katche i Manu Katché Quintet, opplyser Aronsen i pressemeldingen.

– Ujålete og hardbarka

Bandet «Zenos Mode» leverer både jazz, hip-hop og filosofi i skjønn forening. Det trondheimsbaserte bandet består av den yngre generasjonens jazzmusikere og rappere og fremfører musikk med tekster om store spørsmål uten svar og menneskets tvetydige oppfatning av universet.

– Zenos Mode har stor inspirasjon fra Zeno av Elea og andre eldgamle filosofer, og de fremfører energisk og rå musikk. De spiller den gode gamle blandingen av hip-hop og jazz på den mest ujålete og hardbarka måten, og kommer garantert til å gi deg en sann musikalsk opplevelser, sier festivalsjefen.

Bandet består av Markus Mosgren på vokal, Malin Dahl Ødegård på vokal, Øyvind Mathisen på trompet, Mona Krogstad på altsaksofon, Erlend Vangen Kongtorp på tenorsaksofon, Cecilie Grundt på tenorsaksofon, Julian Haugland Bjorå på kontrabass og Rino Sivathas på trommer.

Foreløpige artister til sommerens festival:

Aurora

Earth Wind & Fire Experience feat AlMcKay

Raga Rockers

Stein Torleif Bjella

Midnight Choir

Hedvig Mollestad

Darling West

Petter Wettre

Decoy

Into The Wild

Zenos Mode