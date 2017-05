Fra narkobunn til fotballtopp

Annonse:

TAKKNEMLIG: Linda har levd et tøft liv. I dag er hun rusfri, og takknemlig for kommunes tilbud med gatefotball.

Linda Hornstuen har et liv bak seg som rusmisbruker og hjemløs. Nå kan hun bli tatt ut til å representere Norge i VM i gatefotball i Oslo.

Livet som rusmisbruker er en saga blott for Linda, nå er det fotball for alle penga. Hun er en av tre jenter som er med i Arendal gatefotballag, og i august er det en stor mulighet for at hun skal representere Norge i VM, i Oslo.

Ville bare dø

– Det er cirka «fify-fifty» sjans for at jeg blir tatt ut. Jeg har vært med på én landslagssamling, og de sier at jeg er flink, så muligheten er der. Laget blir plukket ut på den siste samlingen før VM i august, forteller Linda.

Hun har et langt liv bak seg som rusmisbruker. I perioder har hun vært rusfri, men så har hun gjentatte ganger gått på en smell. Hun har i perioder vært uten fast bosted, og livet har vært tøft

– Jeg hadde det ikke noe bra og var veldig syk. Jeg ruset meg for å leve, levde for å bruke, og jeg hadde ingen mål og mening med livet mitt. Mange ganger ønsket jeg bare å dø, sier hun.

I dag har hun det bra. Hun holder seg aktiv hver dag og er mer sosial. Hun har vært helt rusfri i ett år, og denne gang er hun fast bestemt på å klare det, mye takket være Arendal gatefotball.

– Det er viktig å ha noe å holde på med, og gatefotballen er et veldig godt tilbud til ettervern. Jeg ble med i gatefotballen gjennom aktiv på dagtid, og jeg har vært på hver eneste trening siden jeg begynte i februar, forteller hun stolt.

Ny treningsbinge

Arendal gatefotball er et tilbud gjennom Arendal kommune, og startet opp i mars 2015. Miljøarbeider Are Trondal er primus motor og lagleder, og han er strålende fornøyd med utviklingen siden de startet.

– Vi begynte med tre til fire personer på treningen, nå er vi oppe i rundt 30 personer. Det eneste kriteriet for å være med på laget er at de må være rusfrie, vi stiller derimot ingen krav til form. Noen havner utpå i perioder og da kan de ikke være med, forklarer han.

Arendal gatefotball trener hver onsdag, på ulike steder i kommunen. Trondal har lenge ønsket seg et eget treningssted, og nå ser det ut som det endelig kan bli en realitet.

– Vi har fått transportabel gatefotballbinge innvilget av kommunen. Den skal brukes som en treningsbinge, og det jobbes nå med å finne et egnet lokale hvor den kan stå, slik at vi kan lage et gatefotballmiljø knyttet til et sted. Den er bestilt, og nå bare venter vi på at den skal komme. Det er et stort skritt i riktig retning for å få bedre treningsfasiliteter, sier han fornøyd.

Til NM

Fotballtrenere er veldig fornøyd med laget, og han er spesielt glad for de tre jentene som har kommet til. Fram til nå har det kun vært mannfolka som har benyttet seg av tilbudet.

– Det er veldig gøy, og det er spesielt moro at Linda har mulighet til å få spille på landslaget og at hun allerede har deltatt på landslagstrening, sier han stolt.

De fleste spillerne har en bakgrunn fra rusmiljøet, og fotballtreningen er et ettervernstilbud for mange. For et år siden var de i NM, det skal de også i år.

– I fjor kom vi på ellevte plass av cirka 35 lag, vårt naturlige mål er å gjøre det bedre i år. Vi reiser innover med 16 spillere denne helgen, de har blitt tatt ut etter innsats og fremmøte og at de har holdt seg rusfrie, forklarer den engasjerte treneren.

På den siste treningen før NM er laget i storform. De er klare for å gi alt i jakten på NM-gullet, noe de mener er innen rekkevidde.

– Vi er mye bedre enn i fjor, så det er ikke umulig at vi når helt til topps, sier hjelpetrener Jack Fredriksen.

Rett fra gata

NM i Homeless Soccer og gatefotballturnering er i regi av Frelsesarmeen i Tønsberg. Frelsesarmeen etablerte gatefotball i 2005 for hjemløse, rusavhengige og andre mariginaliserte grupper med mål om å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og sosiale samlinger. Frelsesarmeen har gatefotballag i ti norske byer, i tillegg er de ansvarlige for det norske landslaget som årlig deltar i VM for bostedsløse. Linda forteller at en av årsakene til at akkurat hun ble valgt ut til å delta på landslagssamlingene, er at hun oppfyller kriteriene.

– Min bakgrunn og at jeg var hjemløs gjorde at jeg oppfylte kriteriene. Noen kommer rett fra gata og begynner å spille fotball, det er både sosialt og et godt ettervern. Frelsesarmeen gjør en fantastisk jobb, og det gjør Arendal kommune også med å gi dette tilbudet. Jeg føler meg veldig heldig og takknemlig, sier hun før hun løper ut på gressbanen for å trene sammen med lagkameratene.