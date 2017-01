Trombonemenn fyrer løs uten ventiler

Trombonekvartetten «De ventilløse» starter årets kafekonsertsesong i Buen på Arendal kulturhus med glad musikk og fengende toner uten ventiler, lørdag ettermiddag.



Trombonistene beskriver seg selv som en gruppe begeistrede trombonister fra Sørlandet, og nå vil de forsøke å begeistre publikum med konsert i Buen.

Tromboneforum

Gruppen har eksistert i over ti år og består i dag av tenortromonistene Alan Andersen, Dag Øystein Langerud, Helge Spilling og Dag Eriksen på basstrombone.

– De ventilløse ble dannet fordi det er skrevet svært mye bra musikk for trombonekvartetter, men det fantes ikke noe forum i agderfylkene der man kunne møtes for å spille disse arrangementene. Jeg inviterte derfor trombonister i arendalsområdet til å bli med i en kvartett der vi hovedsakelig skulle spille swingarrangementer, og slik oppsto De ventilløse, forteller Dag Eriksen til Arendals Tidende.

Enseblet har deltatt på ulike arrangementer som blant annet gudstjenester, utekonserter og åpning av 200-jubileet til Grimstad by.

Kjente slagere

På lørdagens konsert skal kvartetten fremføre både kjent og noe ukjent musikk der alle arrangementene er skrevet spesielt for kvartetten av jazztrombonisten Thomas Hultén. På programmet står det både populærmusikk og swingende toner, og Eriksen lover lystig stemning og glade harmonier fra de fire trombonistene. Ifølge basstrombonisten er det fritt fram for alle glade trombonister i distriktet til å melde sin interesse for å være med å spille i gruppen.

– Interesserte som har lyst til å bli med å spille musikk av typen «Moses goes to Mexico», «Blott en dag», «Ki Ko Ahav» og «When a Man loaves a Woman» i tillegg til mye annet moro kan ta kontakt med meg, sier Eriksen.