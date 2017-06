Færre fra Arendal fullfører videregående skole

Annonse:

Blant elevene fra Arendal som startet på videregående skole i 2011, er det en mindre andel enn snittet som har gjennomført opplæringen.

Det var i 2011 nesten 65.000 elever som startet sin ferd med videregående opplæring her i Norge. Av disse var det 544 som kom fra Arendal. I dag kan vi oppsummere status for alle disse. Hvor mange har fullført? Og hvor mange pakket skolesekken og forlot klasserommet før papirene ble skrevet ut?

Flere og flere gjennomfører

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser seg at 73 prosent av elevene på landsbasis har fullført og bestått. Dette gir grunn til optimisme.

– Det er en økning på over tre prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006, opplyser SSB på sine nettsider.

Så er det 15 prosent som har sluttet i løpet av opplæringsperioden, mens drøye seks prosent gikk opp til fagprøve uten å bestå. Til slutt er det knapt seks prosent som fortsatt er i videregående opplæring.

Så mange fra Arendal sluttet

SSB-tallene om elever fra Arendal og dreier seg om personer som hadde sin bostedsadresse i kommunen ved 16 års alder. Da er det enkelt å sammenligne og rangere kommuner, da de aller fleste 16-åringer bor hjemme.

Andelen som fullførte opplæringen blant Arendal-elevene var på 71,3 prosent, som altså er en del svakere enn det vi ser på landsbasis. Og det var 14,5 prosent av elevene som rett og slett sluttet på videgående skole. Det utgjør 79 personer. Det var dessuten drøye syv prosent av elevene fra Arendal som ikke besto eksamen, mens 6,8 prosent er registrert under opplæring fortsatt.

Rangering i Norge

Det er 18 kommuner som har færre enn ti elever, og som dermed ikke får publisert tall på oversikten. Best ut i Kommune-Norge kommer Tokke i Telemark, og Hornindal i Sogn og Fjordane. Begge med full pott og hundre prosent. Dårligst ut kommer Moskenes i Nordland, med bare 33 prosent. På landsoversikten er Arendal nummer 227.

Best ut i Aust-Agder kommer Lillesand kommune, der andelen som fullførte var oppe i 82,5 prosent. Sist på denne tabellen er Åmli kommune, med kun 46 prosent fullførelse.

– De senere årene har det vært gjennomført en rekke nasjonale satsinger for økt gjennomføring, først gjennom «Ny Giv» fra 2010 til 2013, etterfulgt av «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring», forklarer SSB.

Svakt utgangspunkt gir flere «sluttere»

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser stor sammenheng mellom oppnådde resultater i grunnskolen og andelen som slutter i videregående opplæring.

Så mange som femti prosent av alle dem som hadde mellom 10 og 25 poeng da de gikk ut av tiende klasse, sluttet på videgående skole. Denne oversikten viser tydelig at dess flere poeng man hadde etter grunnskolen, dess større er sjansen for fullførelse. Blant dem med over 45 poeng som utgangspunkt var det bare én prosent som sluttet.

Videre er det store ulikheter mellom dem som går studieforberedende og dem som tar yrkesfaglig program. Førstnevnte har en «slutt-prosent» på kun 4,3 prosent, mens hele 22 prosent av de som går yrkesfaglig gir opp før det hele er over.

Det er også en viss forskjell på kjønn, da statistikken forteller om en liten overvekt av gutter som gir seg.

Fullført videregående skole

Andel elever som startet videregående program i 2011, som har fullført og bestått fem år senere. Kilde: SSB

Kommune Andel fullført

Lillesand 82,5

Risør 75,9

Froland 73,2

Grimstad 71,7

Gjerstad 71,4

Tvedestrand 71,4

Valle 71,4

Arendal 71,3

Birkenes 69,4

Evje og Hornnes 65,1

Iveland 62,5

Vegårshei 58,3

Åmli 45,8

Norge 73,0