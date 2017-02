En mann pluss et flygel i ensom majestet

Torsdag kveld byr Arendal jazzklubb på solokonsert med jazzpianist Helge Lien, i Lille Torungen.





– Helge Lien er en av landets mest interessante pianister. Nå har han tatt utfordringen om å fremføre en solo piano-konsert for oss. Dette gleder vi oss veldig til, skriver Inger Haugan Aasland fra jazzklubben i en pressemelding.

Gjenhør

Pianisten har gjestet klubben ved to anledninger tidligere, noe som ifølge Haugan Aasland har vært blant de desiderte høydepunktene i jazzklubbens historie.

– De to konsertene tidligere har vært med sin egen trio, og mange vil sikkert også huske den fine LiveLien duokonserten sammen med vokalist Live Maria Roggen for noen år siden, melder jazzklubben.

Eksklusivt

Arendal jazzklubb har i lengre tid ønsket seg en solo pianokonsert på programmet, og da var det naturlig å spørre Helge Lien.

– Han lå øverst på ønskelista. Dette blir en eksklusiv konsert for jazzklubben i Arendal, opplyser Haugan Aasland.

Om Lien forteller jazzklubben at han i 2008 blant annet mottok Spellemannsprisen for platen Hello Troll. Trioen hans har også to Spellemanns-nominasjoner i tillegg til den de fikk prisen for.

– Helge Lien er en musiker som virkelig har satt sine spor etter seg i norsk jazz, og som også har markert seg på den internasjonale jazzscenen. Denne gang får vi altså høre ham i soloformat, og han har virkelig et stort låtmateriale å spille på. Gjennom plateutgivelsene med trioen sin har vi ikke bare lært ham å kjenne som en strålende pianist og improvisator, men også som en komponist av rang. Hva han kommer til å spille denne kvelden er foreløpig en hemmelighet, men det blir garantert en fin overraskelse som vil falle i smak. Vi venter i spenning, sier Haugan Aasland.