Dei gav oss ein arv

FLERE HISTORIER: Nå kan vi lese enda flere historier fra Austre Moland, i den nye årboken til bygdas historielag. Dette er et gammelt postkort fra Brekka. Arkivfoto

I den nye årboken til Austre Moland historielag kan man lese om bygdas forandring og hvordan det var den gang.

«Austre Moland har en lang og omfattende historie som venter på å bli presentert for et breitt publikum», skriver redaksjonsleder Knut Engelskjøn i bokas innledning.

Dette er den 17. utgaven av årboka «Dei gav oss en arv», og nå har de fokusert på historier og mennesker som ikke tidligere har stått frem i årbøkene. De tar blant annet for seg personer som har utmerket seg i bygda, historier fra arbeidslivet fra rundt år 1850 og fram til i dag og plasser og gårder som de mener har fortjent en spesiell omtale.

Elsa Aanonsen har skrevet om Eidet, en del av bygda som har gått gjennom store forandringer i løpet av det forrige århundre. Artikler fra Austre Moland fra midten av attenhundretallet er også fulgt opp i boken.

Vi kan lese den tredje delen av historien til Myra Ungdomslag og Terje Øigaren som skriver om penger før vi fikk kroner og øre. Boken inneholder mange beskrivende bilder, både fra datid og nåtid. Ni forfattere har bidratt til tekster i historieboken.