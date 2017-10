Anmeldelse: Dagfinn Lyngbø vil bli et bedre menneske

Annonse:

I komikershowet «Supersmud», fredag kveld i kulturhuset, viser Lyngbø at han fortsatt kan være ungdommelig i en alder av 43 år. Han synger, rapper og vitser for å vise hvordan man kan bli et bedre menneske.

Vi leser ofte om at vi kan bli bedre mennesker. Vi burde trene mer, spise bedre mat, være bedre foreldre og tenke mer på miljøet. Lyngbø påpeker på sitt vis at ingen kan være best i alt, og at det ofte handler om å kompenserer for noe annet.

– Jeg er flink til å resirkulere, jeg kjører el-bil og jeg tenker mye på miljøet. Da må det vel være greit om jeg kaster et kjøleskap i skogen nå og da? spør han.

Fullsatt sal



Publikum i Store Torungen i Arendal kulturhus ler høyrøstet av Lyngbø store deler av kvelden. En frolending på første rad får gjennomgå og blir ved flere anledninger trukket frem som et eksempel på de som var utenfor byen, til stor latter for publikum og frolendingen selv. Han blir blant annet anklaget for å aldri bruke dongeribukser, for å ville ha blinkesko i størrelse 45 og for at skjorten han går med må ha kommet fra en tipser fra byen.

Ungdommelig

Det virker som det er viktig for Lyngbø å fremstå som ungdommelig. Med god hjelp fra hans gode kamerat Bjarte Jørgensen serverer de gode musikkinnslag under forestillingen. Jørgensen blir en viktig ressurs under showet, og bidrar til å skape mye ekstra liv til scenen med morsomme gester underveis. I slutten av showet dukker Lyngbø og makkeren Jørgensen dansende opp i blinkesko, antagelig i størrelse 45.

Glassmanet



Iføle Lyngbø er det ikke alltid like greit å være forelder til treåringer i trassalderen. Han forteller om de morgenene han våkner og i et lite sekund har glemt at han hadr unger, frokoster der skinkeosten på merkelig vis havner i øynene hans og den konstante jakten etter ungen når de skal kle på seg yttertøy.

– Når jeg til slutt klarer å fange treåringen og får han med meg ut i gangen, er det helt merkelig hvordan de bare faller sammen. Plutselig har jeg ikke lenger en unge i armene, jeg har en gigantisk glassmanet som jeg må kle på jakke og sko, sier han.