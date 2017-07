CANAL STREET: Talentene kjemper om hovedscenen

Annonse:

Flere lovende lokale artister kjemper om plass på hovedscenen på Canal Street 2018.

Torsdag gikk den første runden talenter på scenen «Understreet» for å bevise at de er gode nok til å gis plass på hovedscenen under neste års musikkfestival. Det er nemlig premien for artisten eller bandet juryen finner aller best. Avtroppende Understreet-sjef Thomas Larsen trakk frem at det ikke mangler på talent å velge i.

– Det å finne lokale artister og å løfte de opp og hjelpe de frem er egentlig en litt utakknemlig oppgave. Det er så mye bra, sa han.

Hisøy-rapper

Først ut på scenen på Tyholmen Hotell torsdag var hisøygutten Christoffer Scott Walderhaug. 17-åringen startet med musikk i fjor og presenterte tre av sine raplåter live for publikum. Hans jobb var å overbevise juryen bestående av musikknestor Egil Ødegård, bassisnestor Ole Kelly Kvamme og musikkpedagog Liv Stoveland om at han er verdig vinner av Understreet 2017.

Frolandsvokal

Understreet, Canal Streets talentscene, har plass til artister også fra utenfor kommunegrensene. Fra Froland kom Veronica Andersen med gitaren sin og en trillende vokal. I motsetning til den mer urbane hisøymusikeren, som kjørte musikken via datamaskinen, hadde hun med seg et eget live band bestående av gitar, bass og trommer. Videre på talentscene-programmet torsdag sto navn som «Underwing» og kvartetten «Simpelthen».

Ny runde fredag

Fredag går den andre delen av Understreet i gang og flere nye artister får vise seg frem for juryen. På programmet står da artister som «Sjøgress», «Rain», «August Stubø kvartett» og rapperen Ruben Pettersen. Vinneren av årets Understreet kåres lørdag.