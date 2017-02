Canal Street: Satser stort på ungdommen

Onsdag kveld slapp festivalsjef Mats Aronsen tre nyheter; Det blir Pollenkonsert også i år og to nye artister er sluppet på programmet.

– Gabrielle og Paperboys er blant dem som skal opptre på scenen på Pollenkonserten. Flere artister kommer etterhvert, melder Aronsen.

Satser ungt

Festivalens kinderegg-overraskelse vil nok glede mange, særlig den yngre garde, og at festivalen, som ellers har et voksent publikum, satser så stort på ungdomsrettede konserter, har falt i god jord hos flere. Fjorårets jubileumsshow i Pollen der blant andre OnklP, Sondre Justad og Astrid S opptrådte høstet strålende responser fra publikum, og ble en stor suksess ifølge festivallederen, som gleder seg stort over å kunne gjenta denne musikalske familiefesten også i år, lørdag 29. juli.

– Vi planlegger en enda større satsing mot et ungt publikum og kan love en folkefest uten like. Samtidig skal de voksne også få mer relevant program, så vi videreutvikler konserten på en spennende måte og gleder oss noe voldsomt, forteller Aronsen.

For å kunne gjennomføre en stå stor begivenhet midt i Pollen er festivalen avhengig av godt samarbeid fra flere hold.

– Vi har fått grønt lys av myndigheter, samarbeidspartnere blant restaurantene rundt Pollen og ikke minst Havnevesenet som i fjor gjorde en helt nødvendig jobb med å tømme og stenge Pollen for båter, melder han.

Skandinavisk listerekord

Gabrielle har vært et helt år borte fra offentligheten. Nå er hun tilbake med sin nye låt «Vekk me opp».

– Hun kommer til å slippe en ny singel hver siste fredag i måneden fram mot sommeren. Dette markerer starten på et nytt musikkår med utgivelser, festivalopptredener og klubbturneer. Samtidige setter hun rekorder i Sverige med låta «Fem fine frøkner» som er gjennomgangslåta på Skam sesong tre, forteller Aronsen.

Hun slo for alvor gjennom i 2011 da hun lanserte sin første singel «Ring meg» som havnet på førsteplass på VG-list og på iTunes, solgte til åtte ganger platina og ble nominert til Spellemannsprisen i 2011 i kategorien årets hit. Siden har det gått slag i slag med en rekke hitter og plateutgivelser, og hun har også mottatt Edvard-prisen i 2014 i kategorien populærmusikk for albumet Nattergal i tillegg til en rekke nominasjoner.

– Låtene hennes er elsket av et bredt publikum, ikke bare her hjemme i Norge, men også i Danmark og Sverige. Gabrielle er første artist i historien som har klatret til topp tre på svensk Spotify med en norskspråkelig låt. Vi gleder oss veldig til å få henne tilbake på festivalen, melder festivalsjefen.



Comeback

Paperboys er en svært «hot» hiphop-duo som er tilbake etter en pause. Vinteren 2015/2016 vurderte rapperen Øyvind «Vinni» Sauvik unge og håpefulle artister som dommer i Idol. Et par måneder senere gjorde han comeback med Paperboys etter at meddommer Gunnar Greve hadde overtalt ham til å lage musikk igjen. Sammen med sin gode venn DJ Ole Alexander «Pope Dawg» Halstensgård er de to tilbake med et smell og er på god vei til å ta hele Norge med storm enda en gang.

– De har gjort stor suksess med prosjektet «Be like Water», inspirert av et Bruce Lee-sitat som handler om å tilpasse seg. De to første låtene «Dance» og «Carnical» ble svært godt mottatt, og dermed var de i full gang igjen med nye låter, konserter og festivaler. 29. juli står suksessduoen her i Pollen på scenen foran tusener av entusiastiske publikum, sier Aronsen.

Gruppa ble opprinnelig startet av «Vinni» og rapperen Jarle «J.J.» Hollerud. I 2001 debuterte de under navnet Paperboys med singelen «Moving up». I 2002 ga de ut sitt første album som ga dem Spellemannsprisen i klassen Hiphop. Etter debutalbumet forlot Hollerud gruppen og Halstensgård ble med som nytt medlem av duoen. Gruppa oppnådde stor suksess og mottok også i 2005 Spellemannsprisen i klassen Hiphop/R’n’B og Alarmprisen i 2006 i samme klasse. Tilsammen har duoen gitt ut fire album og to samleplater der den siste kom ut i 2011.