Byr på humor med musikalsk snert i Bakgården

Onsdag kveld fylles Bakgården med musikalsk humor når Eldar Vågan og Tor Welo inntar scenen.

– Det er to tøysekopper som kommer, men vi må ikke glemme at det samtidig er to dyktige musikere, skriver bakgårdsgeneral Frank Kvarstein i en pressemelding.

Allsidig

Showet, som Kvarstein omtaler som Stand up-konsert med et perledykk fra to musikalske sjeler, vil inneholde underholdning for store og små, på ekte totendialekt selvfølgelig. De fleste nordmenn kjenner til Eldar Vågen, særlig de som har passert en viss alder og fått med seg det berømte bandet «Vazelina Bilopphøggers», men også de yngre som har fått med seg moroklumpen gjennom utallige TV-show og opptredener.

– Bak seg har han tre soloalbum og hele 16 album med Vazelina Bilopphøggers. Han har vært med i TV-program som blant annet Brødrene Dahl, Atlantis, Hjulkalender, Karl & Co. og Voice Over i tillegg til lydproduksjoner, filmer og TV-serier som Rock-A-Doodle, Me And My Monsters, Ekkel og Lekker, Blekkulf, Cars og Knudsen og Ludvigsen, opplyser Kvarstein.

Skjemt

Tor Welo er mest kjent som pianist i Vazelina Bilopphøggers. Han startet sin karriere som bandleder i pop- og dansebandet Christopher Bean på 70-tallet. Videre var han aktiv som jazzpianist i Club 7-miljøet, blant annet i Erik Andresen kvartett, Atle Hammer kvintett, Lillestrøm Storband, Støff og Vidar Johansen kvartett, ifølge pressemeldingen.

– Han blir mye brukt som akkompagnatør for artister innen genrene jazz, soul og blues og er også meget aktiv som arrangør og produsent i norsk plateproduksjon, sier Kvarstein.

Bakgårdsgeneralen understreker at selv om det blir mye fokus på skjemt når Vågan og Welo underholder, er det også mye god musikk på programmet.