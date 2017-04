Byens storband tolker Michael Jackson

29. april inviterer Arendal Big Band på ny til konsert i Arendal kulturhus.

– Det blir noe av det heftigste du har hørt i Arendal kulturhus noensinne, sier musikalsk leder i storbandet Audun Dertz om konserten som skal være en hyllest til artisten, i en pressemelding.

Rytmemekka

Toner fra «Billie Jean», «Thriller», «Bad» og «Heal the World» skal pakkes inn i storbandformat og fylle Store Torungen. Kongen av pop kan naturligvis ikke hylles uten en skikkelig rytmeseksjon, og Basse Andersen, Frode Olsen og Tobias Breivik Johansen skal sørge for at rytmene får det til å rykke i dansefoten.

– Det blir en orgie i rytmer, lover Dertz.

Kor

På vokal stiller Solveig Andersen, Ellen Oland Gullhav, Julie Guddal og Aslak Vimme Solhoff.

– Om de tar den helt ut med stønn, hikst, skrik og rop slik Michael Jackson var så kjent for er foreløpig en godt bevart hemmelighet. Vokalistene blir akkompagnert av bandets faste korister Lin Pedersen, Trude Innvær, Lill Rannekleiv og Rebekka Lundstrøm. Slik har du aldri hørt Michael Jackson før, vi lover en heftig opplevelse, lover storbandet i pressemeldingen.

Tributekonserter er ikke noe nytt for byens storband. De har tidligere hatt konserter med Abba, Beatles, Rolling Stones, Elvis og Pink Floyd. Når en av verdens mestselgende artister gjennom tidene står for tur lover storbandet å gi alt for å sørge for at publikum får en storslagen musikkopplevelse.

Da Arendals Tidende tok turen innom øvelsen til bandet onsdag kveld var det stor konsentrasjon både fra musikalsk leder, korister, vokalister, blåsere, komp og rytmeseksjon. Velkjente toner og rytmer fra popkongens mange hitter strømmet gjennom lokalet under kyndig ledelse av Dertz. Se bildene fra øvelsen her, eller klikk på hovedbildet øverst i saken for å bla deg gjennom.