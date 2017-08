Bekymret for distriktskulturen

Annonse:

Arbeiderpartiets Flosta-ambassadør, Anniken Solfjeld Pedersen, mener kulturskolen må ta distriktsansvar.

Under behandlingen av saken om nye lokaler til kulturskolen i Kanalgården i Arendal sentrum kom Flosta-politikeren med hjertesukket om tilbudet ute i distriktene.

– Jeg er bekymret for distriktene og spesielt for Flosta som ikke er velsignet med et velfungerende kollektivtilbud, sa Pedersen.

Hun understreket at hun synes det er flott at kulturskolen blir samlokalisert med nærhet til kollektivtrafikk og Kilden og trakk frem at løsningen vil gjøre det lettere for de ansatte å bygge et kollegium, men at kulturskolen har et ansvar for tilbudet ute i distriktene.

For langt å kjøre

Pedersen påpekte at de fleste aktiviteter i hennes område er det frivillige som står for. I en tid det også lærere på piano og gitar på Flosta i regi av kulturskolen, men så ble det slutt.

– Etter hvert fikk vi beskjed om at læreren ikke kunne komme fordi det er for langt å kjøre. At kulturskolen skal samlokalisere må ikke skje på bekostning av distriktene, sa hun.

Ifølge Pedersen har hun bedt administrasjonen i kommunen om å legge frem en sak om kulturskoletilbud i distriktet etter at samlokalisering i Kanalgården er gjennomført.

Fikk støtte

Mens politikerne stemte enstemmig å gå inn i forhandling om lokaler til samling av kulturskolen i sentrum var det flere som er skeptiske til effekten for områdene utenfor byen.

– Dette er en gladsak for kommunen og jeg venter mange gode effekter av denne samlokaliseringen. Det vil bli økonomisk krevende og må ikke gå på bekostning av de kulturinstitusjonene som er rundt om i kommunen, sa Senterpartiets Milly Olimstad Grundesen.

Hun sa at det også finnes andre former for kultur som også er viktig for at det skal være interessant og spennende å bo i hele kommunen. Også Liv Heidi Arnesen, uavhengig politiker, sa at valget av Kanalgården vil gjøre at kulturen vil få bedre vilkår i Arendal. Hun sa hun skjønner bekymringen for sentralisering men pekte på at det ikke er så stort miljø i kulturskolen at samling er så problematisk. Arnesen påpekte også at det er viktig at distriktene i Arendal ivaretas på kulturfeltet.