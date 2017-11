Det begynner å ligne på jul

Annonse:

SAXGRUPPE: Saksofonistene i Arendal Ungdomsmusikkorps fremførte en egen versjon av «Let it snow» under søndagens førjulskonsert i Trefoldighetskirken. Foto: Helene Walle

Arendal Ungdomsmusikkorps brakte julestemning under søndagens konsert

Trefoldighetskirken var fylt av musikanter som gladelig sang julen inn. I førjulskonserten spilte de kjente julesanger som «It’s beginning to look alot like christmas», «Frosty the snowman», «Himmel på jord» og Mary’s boychild».

– Jysla godt

Korpsmedlem Basse Andersen ønsket publikum velkommen.

– Ett år har gått fort, og det er jysla godt!, sa han og la til at ventetiden ikke har føltes så lang siden de holdt sin forrige førjulskonsert, heldigvis.

Andersen fortalte at de liker å gjøre det stort, og at de ikke har gjort det noe mindre i år. Med seg hadde de sanger Hans Inge Fagervik, sanger Merete Haslund og Tove Nylund på saxofon, som hver hadde flere solistroller under konserten.

Nordnorsk

Fagervik presenterte blant annet en nordnorsk julesalme arrangert av Haakon Esplo. Litt senere spilte han gitar mens Haslund sang «Tenn meg et lys».

– Jeg kjenner en uteligger, som ikke alltid har vært det, sa Fagervik.

Kameraten har hatt et tøft liv, og en gang sa Fagervik at han ville tenne et lys for uteliggeren. Da svarte han: «Tenn gjerne et lys, for hos meg er det mørkt både inni og utenfor skjorta».

– Vi mennesker trenger hverandre. Jeg skulle ønske vi var flinkere til å tenne lys for hverandre, sa Fagervik.

Ung solist

Lucas Fagervik var solist på flygelhorn to ganger under konserten. Først spilte han hele””Det går et lys” sammen med sanger Hans Inge Fagervik, men han stilte også som solist i en litt mindre bit senere i forestillingen, til stor glede for publikum som viste stor entusiasme for unge Fagervik.

Julestemning

Dirigent Rune Hansen fortalte kort om alle sangene som ble fremført underveis. Han presenterte blant annet en jule-potpurri av klassiske amerikanske julesanger.

– Jeg vil ikke avsløre for mye, men dere kan jo begynne å telle hvor mange av sangene dere kjenner igjen, lo han.

Her begynte flere i publikum å danse forsiktig med hodene, og kanskje litt med beina også.

– Jeg håper at alle går ut herfra med en riktig god julestemning, sa dirigenten innledningsvis. Og det virker som om håpet hans gikk i oppfyllelse.