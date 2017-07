4800 bad i verdenssensasjonen så langt

Annonse:

På gjestehavna på Tyholmen bugner det av liv, mye takket være Arendals nyeste attraksjon, Norges første flytende utendørs basseng.

Veien er kort fra salt- til ferskvann på Gjestehavna. Her kan du velge mellom å hoppe i sjøen eller å hoppe i det oppvarmede flytende bassenget midt i hjertet av båtparadiset og den sørlandske idyll.

Livredder

På bystranda koser små og store barn seg med å bygge sandslott og bade mellom tang og blåskjell i saltvann. Noen meter bortenfor høres høye hvin og kraftige plask når de litt eldre barna sammen med de voksne boltrer seg i byens nyeste basseng. For mens far ligger flytende på rygg og nyter solstrålene som denne dagen streifer mykt over kroppen kan han være helt trygg på at barna kan leke i sikkerhet. Livredder Line Birkeland følger nøye med og passer på at alle som ferdes i bassenget har det bra, og at ingen utsetter verken seg selv eller andre for fare. Hun har jobbet som livredder på Gjestehavna siden bassenget åpent i mai, og kan forteller at hittil har det ikke skjedd noen ulykker i vannet.

– Badegjestene tar hensyn til hverandre når de leker i vannet, og hittil har det ikke skjedd noen uhell, sier hun.

Imponerte

Det er ikke tjåka fullt i bassenget denne dagen, men det er likevel mange nok til at det er stor aktivitet i vannet. De yngste skaper liv og leven i lek mens de voksne tar livet mer med ro med dovne svømmetak.

Bassenget åpner klokka sju på morgenen, og ifølge Birkeland er det flere som benytter seg av morgentimene til å ta en dukkert.

– De som kommer så tidlig er her for å ta en treningsøkt. Hver dag er det mellom sju og ti faste personer som kommer for å svømme. Det er mest aktivitet i bassenget midt på dagen, i tolv-ett-tiden, ellers går det jevnt og trutt. Vi opplever at folk syns det er positivt å kunne bruke bassenget som holder cirka 27 grader i vannet, og det er mange som er imponerte over hvor fint det er her, forteller den blide livredderen samtidig som har at årvåkent blikk mot bassenget.

Badeglede

På bassengkanten står to gutter, Jacob og Julian, og gjør seg klare for å hoppe ut i det blå vannet. De teller tydelig en-to-tre før de tar sats og hopper uti og lager et kjempeplask. Etter noen sekunder dukker de opp på overflaten av vannet med et stort smil. De to kameratene forteller at de har klippekort til bassenget, og at de ofte velger å bade her i stedet for å gå på stranda.

– Det er mye varmenere i vannet her, og det er gøyere å bade her enn på stranda. Det eneste som kanskje er enda gøyere er å bade i Tvedestrand for der har de så mange morsomme badeapparater, sier de ivrig mens de klatrer opp av bassenget for å gjøre seg klare til et nytt hopp.

Også vennene Emilie, Leah og Daniel fra Mandal koser seg i bassenget. I glad lek spruter de vann på hverandre og svømmer om kapp både over og under vann.

– Vi var her i fjor og så bassenget, men da var det ikke ferdig ennå. Vi har gledet oss til å komme tilbake og bade i bassenget. Det er kjempegøy å være her, mye gøyere enn å gå på stranda, sier de tre vennene og legger til at det gøyeste med å være på ferie i Arendal er å bade.

I bassenget er det folk fra mange steder i landet. Mats og Lea kommer fra Haugesund og kan fortelle at det er mye varmere her på Sørlandet enn hjemme.

– Vi liker veldig godt å være her i Arendal, det er godt og varmt her, og så er det ekstra gøy å bade i bassenget, sier de på klingende haugesundsdialekt.

– Dessuten har vakten bursdag på samme dag som meg, legger Mats fornøyd til, og smiler fortrolig til livredderen som han har blitt godt kjent med.

Besøkstall

Havnesjef Rune Hvass forteller at han hittil er veldig fornøyd med starten på bassengsesongen.

– Sesongen har jo så vidt starta, men vi har gode tall å vise til så langt. Vi åpna 20. mai og fram til 24. juni har vi hatt åpent på morgenen fra klokka sju til ni, og på kvelden fra klokka halv fire til seks. Etter 24. juni har vi hatt åpent hele dagen fra klokka sju om morgenen, og per i dag er det kjøpt 4800 passeringer til bassenget pluss mer enn 500 skoleelever og noen idrettslag. Dette er en del høyere enn vi forventet, og vi er veldig glade og takknemlige for at mange, og spesielt mange lokale benytter bassenget. Hittil er vi fornøyd, men vi vil ikke konkludere før sesongen avsluttes i september, sier havnesjefen.