Arendal Dramatiske Selskab viser Pinocchio

Annonse:

Onsdag kveld har teatergruppa Arendal Dramatisk Selskab (ADS) premiere på familieforestillingen “Pinocchio” i Arendal kulturhus.

– Forestilingen passer veldig godt for barn i alderen fem til tolv år, men som vi vet er det alltid stas med godt barneteater, både for liten og for stor, forteller regiassistent og skuespiller Bjørg Øygarden i en e-post til Arendals Tidende.

Spennende

Onsdagens forestilling er den første av tilsammen tre visninger i Lille Torungen. Historien om Pinocchio er etter en dramatisering av Klaus Hagerup etter den klassiske barneboka av Carlo Collodi. ADS fremførte også dette stykket i 2009 til stor respons fra publikum, ifølge Øygarden.

– Det var gøy både for oss og for publikum, derfor ville vi gjøre dette igjen. Det er et veldig morsom manus med mange sprett og sprell og en drøss fornøyelige roller, i tillegg er det også spennende, og det er ikke måte på hva publikum kan vente seg av skrekkeligheter, sier skuespilleren.

Moral

Øygarden beskriver små tredukker som kan komme til å bli fralurt penger, ABC-bøker av slemme rever og katter, barn som kan bli forvandlet til esler, Eydehavns eneste sirkus som meget vel kan komme til å gå konkurs, gamle menn som kan bli slukt av en grusom hai, en liten gresshoppe som kan bli blåst på sjøen, ukontrollert nesevekst, pirajaangrep, et uskyldig esel som risikerer å bli flådd og brukt som tromme og en million ufødte flyndrer som kanskje aldri vil få se dagens lys. Teatergruppa tar med seg publikum til Gepettos verksted, på sirkus og til det skumle uglelandet.

– Vi lover båe moro og spenning sammen med en enkel og god moral om hvordan man bør oppføre seg, eller ikke oppføre seg. Skulle det innimellom bli litt skummelt, for store eller små, så håper vi dere finner en armkrok og krye inn i, vi tror nok at det går bra til slutt, sier Øygarden.

Skulle du ikke få med deg premiereforestillingen onsdag kveld, vises denne også fredag kveld og lørdag ettermiddag.