Arbeiderpartiet går inn for Kanalgården

Veien mot nye øvingslokaler for musikk- og kulturlivet i Arendal har vært en lang prosess, nå ser imidlertid fremtiden lysere ut for både kulturskolen og andre aktører i kommunen.

Onsdag ettermiddag skal formannskapet diskutere de to tilbudene som nå ligger på det politiske bord; Statens hus, eller Kanalgården som det nå heter, og et ombygget lokale på Skytebaneveien.

Velger Kanalgården

Bygget på Skytebaneveien består av et renovert og ombygget lokale på Skytebaneveien 14 samt et nybygg i Skytebaneveien 16. Kanalgården ligger midt i sentrum på Kanalplassen.

Runo Nygård fra Arbeiderpartiet er en av dem som har jobbet hardt for å få nye øvingslokaler til kulturskolen og andre musikkaktører i kommunen. Etter mandagens gruppemøte i partiet kunne han gledesstrålende fortelle til Arendals Tidende at Arbeiderpartiet gikk inn for Kanalgården. Ifølge lokalpolitikeren er det bred enighet Arbeiderpartiet om rådmannens innstilling til at Kanalgården blir valgt og blir tatt med inn i neste års budsjett, og at de samarbeidende partiene i posisjonen stiller seg bak dette.

– Dette syns jeg er helt fantastisk. Nå har vi jobbet i så mange år for å finne egnede lokaler som tilfredsstiller de tekniske kravene, og dette huset er helt perfekt, særlig når det settes i sammenheng med allerede eksisterende Kilden. Det politiske engasjementet sammen med frivillige organisasjoner har vært avgjørende for at vi er kommet fram til en løsning, som vi håper opposisjonen vil stille seg bak i kommende bystyremøte 31. august, sa han

Må totalrestaureres

I tilbudet fra Kanalgården heter det at lokasjonen ligger godt til rette for sambruk med ulike kulturtilbud i området, vegg i vegg med Kilden Aktivitetssenter. Samtidig ligger det i kort avstand fra Arendal kulturhus som gjør det enklere å kommunisere mellom byggene. Med Kanalplassen og dens tilhørende scene rett på utsiden av dørene, ligger også forholdene tilrette for utendørs opptredener.

– Bygget vil gjennomgå en totalrestauring for fasader, innredning og tekniske løsninger blir skiftet ut. Dette sikrer tidsriktige lokaler som tilpasses leietaker, samt at krav om universell utforming og energiforbruk ivaretas, står det i tilbudsdokumentet som formannskapet skal gjennomgå onsdag ettermiddag.

På grusbanen

Musikklivet har uttrykt stor misnøye og fortvilelse over at de fortsatt spiller på «grusbanen» mens idretten nyter godt av kunstgress. Mange mener også at det har vært en stor skeiv fordeling av midler mellom idretten og kulturen, og at mange av de nåværende øvingslokalene er helseskadelige. Nå ser det imidlertid ut som kulturlivet endelig skal få sitt sårt tiltrengte øvingslokaltilbud. Dauholla, Munkehaugen og Statens hus har alle vært gjenstand for diskusjon om egnede øvingslokaliteter. I dag benytter Arendal kulturskole seg av Munkehaugens lokaler, som en midlertidig løsning etter at de måtte flytte ut fra Arendal gamle rådhus.

– For kulturskolen vil forslaget skape bedre vilkår for kulturskolens lærere og elever, og ikke minst at flere elever vil få tilbud. Investeringer i størrelsesorden fire millioner må inn i neste års budsjett, og inkluderes i det fremtidige arbeidet, sier Nygård.

Bygget er også ment for å brukes til korps, bandøving og som et felles lokalt produksjonshus for kommunens øvrige kulturliv.

– Det lokale musikklivet må absolutt inkluderes i det fremtidige arbeidet. Fokus på lokaliteter har vist at det nytter å engasjere seg, og for kultur og musikklivet fremstår både Stuenes skole og snart Roligheten skole gode eksempler på tilrettelegging i distriktene, sier Nygård, som endelig ser en fremtidig løsning for musikk- og kulturlivet i Arendal.