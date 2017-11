ANMELDELSE: Vittig og flittig

Annonse:

Mye arbeid ligger bak årets kommunerevy. Det har resultert i en rekke morsomme sketsjer og sanger, dessverre faller en del poeng gjennom på vei ut til publikum.

Da årets kommunerevy åpnet teppet og viste seg frem for arendalittene for aller første gang var det med to nye revysjefer, to nye instruktører og en rekke nye skuespillere. Maria Moksness som revysjef og produsent, Elin Riebe som regissør og instruktør, Tone Winter som instruktør og Kristin Fløystad som ansvarlig for tekstene. I tillegg sto fire skuespillere på scenen for første gang i kommunerevyen, og en gjorde comeback etter en pause. Resultatet er en revy som trimmer lattermusklene mens den forteller hva som har skjedd både i og utenfor kommunehuset i Arendal det siste året, men som har litt å gå på i regi, replikkpugging og samspill.

TV-skjermen

La oss begynne med de gode nyhetene. Her er det mye å velge i. Hele revyen presenteres for publikum i et TV-format som den aller første versjonen av direktesendt TVAK, eller TV Arendal kommune. TV-formatet fungerer godt til å gi skuespillerne et pusterom mellom sketsjene, og som bakteppe til det som utspiller seg på scenen. Det er også gjennom skjermen vi får møte klassikeren Sølvi Sørvisen i Elin Riebes skikkelse, da Riebe selv er opptatt i kulissene. Sølvis kjærlighet til kommunen sin og Harald Danielsen som er så grei og prøver å spandere fine turer på sine ansatte slår an som alltid.

Dessverre kan det bli en stund til vi ser henne igjen, da hun tilsynelatende har funnet seg en annen mann enn Harald. Han heter Donald og bor i et stort hvitt hus i USA.

God ordfører

Ordføreren kommer stadig inn på scenen i Kristin Lund Eines’ skikkelse, mens han forteller om hvor tung oppgaven som ordfører er i en altfor stor dress og et oppsiktsvekkende bunntungt slips. Til slutt blir oppgaven så tung å bære at lufta går helt ut av ordførerballongen og han synker til bakken. Heldigvis etterfulgt av et kurs i poweposing. Her får Eines vist at hun tar ordføreren på kornet. I godt samspill med debutant Karin Bjønnum som overbeviser i rollen som poweposing-instruktør.

Perler

En annen debutant, Anja Haslemo, er tydelig og god på scenen og viser seg fra sin beste side i rollen som TV-shopvert hvor hun selger sexy trekk til de nye søppeldunkene i plast. Anita Pettersen har en takknemlig revystemme og er knakende god i klassikeren Lisemors skikkelse, det samme gjelder Wenche Libergs klassiske rollefigur fra gamlemyra plankehjem som fantaserer om å få Geir Fredrik Sissener på rommet sitt gjennom samboergarantien, men legger tanken fra seg fordi han tar for mye plass. Fremstillingen av Gåsåsen som en plass «Der ingen skulle tro at nokon kunne bu» på grunn av «steinrøysa nedi bakken» er definitivt blant høydepunktene. Og det er også morsomt når kommunalt ansatte i barnehagebarns skikkelse indoktrineres med kommunens visjoner.

Noe mangler

En del gode poenger stjeles imidlertid fra publikum av dårlig diksjon, uklar regi og replikker som glemmes. I sketsjen om Arendals egen skomaker Andersen konkurrerer to sluttpoeng om oppmerksomheten og ender med å slå hverandre i hjel. I sangen hvor Arendal fotball forsøker å formidle at de må rykke ned for å rykke opp slukes poenget av dårlig diksjon, dette gjelder altfor mange av sangene hvor mer enn en solist har publikums oppmerksomhet. Når rådmannen skal på scenen for å synge at han drømmer om å være en rik mann som kan tilfredsstille alles ønsker i budsjettene mangler dessverre en replikk som setter sketsjen og forteller publikum at det er Harald Danielsen som kommer inn på scenen.

Tempoet blir litt flatt og det er dessverre dårlig variasjon mellom sanger i høyt og sakte tempo. Med unntak av ordføreren og Ingebjørg Amanda Godskesen er det få som får gjennomgå. Jeg kunne ønsket meg litt skarpere poenger som balanserer på kanten av hva som er greit, sånn at publikum blir sittende ytterst på stolsetene mens de vrenger seg av deilig småforbudt latter.

Spennende fremtid

Når det gamle teamet som har satt opp kommunerevyen gir seg er det flott at nye krefter overtar stafettpinnen og fører et herlig lokalt initiativ videre. Årets kommunerevy er vittig, underholdende og det er tydelig at publikum i salen koser seg. TV-skjermen presenterer imidlertid ikke helt den gullrekka vi hadde håpt på. Vi gleder oss til å se hva denne gjengen kan få til med litt mer erfaring under beltet.

