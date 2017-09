Anmeldelse: Sturla på blå resept

Annonse:

Når man er jevngammel med 50-åringen Sturla Berg-Johansen, så skal det godt gjøres å ikke ha fått med seg hvilket liv han har levd den tiden han har vært i søkelyset.

At nedturene har vært like heftige som oppturene. Uansett hva som har skjedd, så har hver eneste bit av privatliv og karriere blitt behørig dokumentert og kommentert.

Høy feelgood-faktor

Man kan bli bitter og innesluttet av mindre, og med en showtittel som #denfølelsen kunne Sturla Berg-Johansen sluppet unna med det. Men det som møter oss på scenen er en kar full av galgenhumor, selvinnsikt, refleksjoner og ikke minst selvironi. Kombinert med små musikalske innslag, der tekstene omhandler alt fra den forbanna personlige treneren til det sårbare i å være elleve år, leverer showet definitivt den feelgood-faktoren som programmet lovte. Selv når han forteller om mormorens begravelse, og om alt som gikk galt, bidrar hans perspektiver og galgenhumor til at latteren sitter løst blant publikum.

Klinisk død

Sturla forteller stolt at han mener alt kan tulles med. Død og fordervelse. Nordlendinger, prester og tjukkaser. Det er noe uforståelig at vi ikke kan tulle med døden. Den er jo en del av livet. Selv har Sturla har vært klinisk død etter en reise til Afrika, og hans tid på den andre siden bekreftet at der er det ingenting! Hans ønske er å dø langsomt, for da vil han ikke gå glipp av noe! Kanskje til og med NRK vil lage en tv-serie av det. I to sesonger.

Sturla på blå resept

Gjennom hele showet på 1,5 time tar Sturla oss med på en reise som omhandler flytting, lagerbrann (der han mistet alt han eide), pilgrimsreise, Afrikaturer, fortiden som alkoholiker og da han kom ut som homofil. Vi får rett og slett være med på hans liv. Oppturer som nedturer. Det er utrolig modig å fortelle så åpent og ærlig om alt man har opplevd. Showet rører ved mange tema som er tabu, men det kan ikke være noen tvil om at latteren blant publikum i salen bekrefter at mange kjenner seg igjen. I så måte kan vi vel si at ingen er alene om å føle på det flaue og kleine når man står oppe i slike situasjoner, og ved å snakke om det, blir det forhåpentligvis mindre flaut og kleint. Og det i seg selv er en suveren gevinst. #denfølelsen er rett og slett god mental-hygiene. Sturla Berg-Johansen, et selverklært middelaldrende tryne fra Tønsberg, burde komme på blå resept.