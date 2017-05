Lokalt plateslipp med stor suksess

Annonse:

De musikalske begivenhetene står i kø denne våren, nok en gang blir en amerikansk poet og tekstforfatter hyllet. Denne gang Emily Elizabeth Dickinson som var en amerikansk poet. Selv om hun var nærmest ukjent i sin levetid, regnes hun nå som en av USAs viktigste diktere i det nittende århundre.

Lawrence Scott Weiby er 59 år gammel vokst opp i Arendal, men født i San Francisco. Han spiller piano og komponerer musikk. Sist fredag hadde han plateslippkonsert for nesten fullt hus på Munkehaugen scene, med plata “I died for beauty” der han har komponert musikk til tekstene til dikteren Emily Dickinson.

Trofast extett

Lawrence har spilt i band med mange navn siden 1993. Noen av navnene er Samsara, His lava Bed, Blimp, Dreaumey og sist Luverce Hayer s Extett. Han har spilt “live” på forskjellige utesteder i Arendal og Kristiansand. Musikerne har kommet og gått, men de mest trofaste har vært Øyvind Bjørnsen, Einar Kraft Myhren, Kevin Miller, Jørund Vålandsmyr, Geir Rørbakken og Linda Dyrholm.

I 2016 gav han ut en plate som han har kalt “I died for beauty” med 12 sanger til dikt av den 1800-talls amerikanske poeten Emily Dickinson. Sangene ble skrevet i 1986, nøyaktig 100 år etter hennes død, men ble ikke spilt inn før 30 år senere.

Grundig jobb

Emily Elizabeth Dickinson var en amerikansk poet. Selv om hun var nærmest ukjent i sin levetid, regnes hun nå som en av USAs viktigste diktere i det nittende århundre. Weiby har spilt og utviklet låtene med mange forskjellige musikere, instrument kombinasjoner og arrangementer fram til i dag. Han bruker stort sett lokale amatører og profilerte profesjonelle musikere som Lars Andreas Haug , Ole Kelly Kvamme og Sebastian Gruchot. Orkesteret består av vokal, kor, piano, saksofoner, trombone, fløyte, fiolin, el-bass, tuba og slagverk. På plata er 15 musikere involvert med Rasmus Solem som produsent. Produksjonen har tatt cirka to år og Solem skal ha mye skryt for å være dyktig og veldig grundig i dette prosjektet.

Motstridende element

Et av målene med musikken er at tilhørerne skal få presentert den verbale poesien på en annen måte, nemlig via det musiske uttrykk. Melodiene er enkle og melodiøse og står i sterk kontrast til orkester-akkompagnementet, som har en del uventede vendinger i seg. Han er opptatt av å forene motstridende elementer som det tonale med det atonale, orden mot kaos, lyd kontra stillhet og fra det planlagte mot det mer tillfeldige.

Sirkusmusikk

Fredagens konsert startet med en noe beskjeden komponist som entret podiet med en utrolig spennende sammensetning av lokale musikere. Det ble noe nervøst på scenen de første låtene men etterhvert tok det seg veldig opp, særlig samspill og rytmikk. Lawrence hadde mellom hver låt et lite foredrag om hvordan hans ideer dukket opp og hvordan han søkte inspirasjon, blant annet om hvordan han gikk på skogtur for å lytte til fuglene for senere lage fuglelyder på noter. For de notesterke musikerne var det mange rare utfordringer og etterhvert som konserten skred fram kjente vi litt av den sirkusmusikken med skeive toner som komponisten var inspirert av. Øyvind Bjørnsen og Jørund Vålandsmyr hadde sterke vokalprestasjoner, spesielt Jørund imponerte. Til slutt må jeg bemerke Randi Kvilaas på resitasjoner som var utrolig behagelig å lytte til.

Disse bidro på releasekonserten:

Lawrence Scott Weiby på piano og komposisjon.

Einar Krafft Myhren på tenor- og sopransaksofon

Linda Dyrholm på barytonsaksofon

Preben Karlsen på trombone

Dag Lothar Kanestrøm på fløyte og vokal

Øyvind Bjørnsen på vokal

Jørund Vålandsmyr på vokal

Kevin Miller på bass

Geir Rørbakken på trommer

Randi Kvilaas på resitasjon

Ingrid Alice Seljåsen Miller på fiolin