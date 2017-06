Anmeldelse: Elleville lokale fraspark i Kolbjørnsvik

Annonse:

Fredag kveld var det premiere på den aller første oppsetningen av Vikarevyen på Moringen i Kolbjørnsvik, som de selv kaller for den største, beste og eneste revyen på Hisøy.

Interne fraspark, lokale stikk innpakket i ellevill humor høstet kraftige lattersalver fra et meget engasjert publikum gjennom den cirka to timer lange forestillingen, inkludert pause.

Festaften

Og for en fest! Hele Kolbjørnsvik sydet av latter og begeistring over de fire skuespillerne Fredrik Schulze Krogh, Beate Alfsdatter Myhren, Nina Zachariassen og Fred Arthur Asdal, som ga alt og mere til, på scenen.

Beate Alfsdatter Myhren er initiativtaker til revyen etter en idé hun fikk for et år siden. I september startet idémyldringen sammen med instruktør Bjørg Øygarden og skuespillerkollegaene Fredrik, Nina og Fred Arthur. Fredag 23. juni kunne gjengen fra Hisøy endelig fremføre tekster, sanger, med, av og for hisøyfolk – og andre folk fra verandascenen til Moringen pub.

Rød tråd

Med utsolgt forestilling og nærmere 150 mennesker, mest Hisøyfolk, i spent forventning startet showet med alle fire revyskuespillerne på scenen. Med glad sang ønsket de velkommen sammen med fem-mannsorkesteret bestående av Oddvar Sæther på saksofon, Lars Espen Haugan på bass, Frode Olsen på trommer, Rolf Meyer Tallaksen på tangenter og Mette Karlsen på kor og vokal. Publikum er lydhøre fra første sekund og belønner aktørene med ivrig applaus. Gjennom to akter serverer gjengen både hardtslående, aktuelle og humoristiske tekster. Noen av poengene er interne og krever en viss tiknytning til Hisøy for å forstå, og det er helt som forventet med en lokalrevy fra Vika. Den røde tråden gjennom hele revyen foregår på toalettene på den store konserten på Moringen som arrangeres hvert år. Alle fire skuespillerne serverer i tur og orden små betraktninger fra konsertene, men også mer private anliggende. Med gode beskrivelser på hvordan fulle folk kan oppføre seg, sjekkes det damer over en lav sko, og størrelser måles blant gutta.

Guds ord

Når Fredrik ankommer scenen ikledd prestedrakt og stiller seg bak prekestolen for å tale til forsamlingen brøler tilskuerne av latter. Alle som kommer fra Hisøy tar poenget og forstår umiddelbar hvem han skal etterligne; øyas tidligere sokneprest gjennom 15 år, Per Arnar Håland. Med den karakteristiske langsomme talen som presten er kjent for, forklarer Fredrik om nye direktiver som sier at en preken kun skal inneholde 2000 ord. Han demonstrerer ved å dra ordene ut i overdreven mine:

– Jeg mååååå snaaaaakke laaaaangsomt for å fyyyyylle en times gudstjeeeeneste, og det tar deeeesuten litt tid før Guds ord trenger inn i hodene på foooolk her på Hiiiisøy, etterligner han med forvrengt stemme, og publikum elsker det.

Se video:



Hardtslående

Når Beate småjoggende inntar scenen i sjokkrosa treningstøy med tilhørende pannebånd, i en særdeles dårlig kondisjonsform, tar hun treningsfenomenet helt på kornet i sin beskrivelse av en løpedames liv. Med kommentarer som «det ekkje lett når fua er blitt så sid» etterfulgt av en støyt med sterkere saker fra lomelerka med imponerende innlevelse i form av ansiktsutrykk og kroppsbevegelser, leverer hun i aller høyeste klasse. Dette er morsomt!

I det hele tatt er det mye morsomt gjennom hele revyen. Sammen og hver for seg leverer de erfarne skuespillerne topp underholdning akkurat slik en lokalrevy skal. Nina imponerer når hun som hisøymillionæren Ole Otterslands mor synger «omforlatelse». Med hardtslående, insinuerende og nesten «stygg» tekst, pakket inn i den nydeligste sang, viser tekstforfatterne at de ikke bare er snille. Når hun ber om omforlatelse for at ikke Ole alltid er så grei og nevner både psykiatere og hvordan Olemann ikke ville dele da han var barn, legger hun all skyld på seg; «han sluttet for tidlig med bleier, og nå holder han på alt han eier», synger hun så vakkert. Nina Zachariassen imponerer stort i dette nummeret.



Eget glansnummer

Fred Athurs gummiansikt får folk til å le uten at han sier et ord. Når han i sitt eget glansnummer beskriver sine mindre gode talenter i både sang og rytme, tar han den helt ut. I et hysterisk nummer, til melodien «Singing in the rain», synger han for full hals med urene toner og danser i utakt til musikken. Med sin evne til å skape uttrykk og bevegelser, sjarmerer han samtlige med glansnummeret i en herlig mimikk.

Det er mange gullkorn, og det er vanskelig å trekke frem alle. Bryllupssangeren som skriver russesanger til melodi av Teddybjørnens vise er fornøyelig, Beates klagesang om alt som skjer, eller ikke skjer på Hisøy er tatt helt på kornet, Vikaminner om det ene og det andre, Kvinnfolkproblemer og mindre beleste kinogjengere er bare noen av høydepunktene fra en godt gjennomført premiereforestilling.

Logistikk

Fem-mannsorkesteret leverer takt og tone i stødig format. Med liflig saksofon og stødig komp akkompagneres solistene trygt gjennom hele forestillingen. I første akt kommer imidlertid musikken noe i veien for vokalprestasjonene. Dynamikken mellom orkester og solister gjør at orkesteret overdøver sangen, slik at mange av tekstene er vanskelig å høre for publikum. I andre akt er balansen perfekt, og både musikk og sang kommer helt til sin rett. Med 29 nummer i programmet kreves det god logistikk på tid og sceneskift. Sceneovergangene fungerer strålende uten dødtid, og revynumrene er akkurat passe korte, slik en god revy skal være.

Vikarevyen har all grunn til å være fornøyd med sin innsats, både når det gjelder fremførelse, tekster, musikk og sang. De får nesten full pott på terningen. Godt levert og god grunn til å skape nye tradisjoner i Vika.

