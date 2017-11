Saganatt: Seniorenes ungdomsfest feirer femårsjubileum

Annonse:

Ungdomsbanda fra 1970- og 80-tallet møtes til musikalsk mimring når de for femte år på rad arrangerer den gjenoppståtte Saganatta i Arendal, i Bankgården.

Saganatt ble arrangert første gang i 1969 i regi av Odd Kleivene, eller «Tabben» som han er mest kjent som. Gjennom 15 år gikk arrangementet av stabelen som et rusfritt konsertarrangement for datidens ungdom.

Etterlyser bilder

Tabben fikk låne Saga Kino til konsertene, derav navnet «Saganatt».

– Etter nier’n var det bare å få ut kinopublikummet. Så lesset vi inn instrumenter, band og ungdommer og spilte konserter for hverandre til langt ut på natta, derfor ble det hetende «Saganatt», forteller Hans Christian «Basse» Andersen.

Han er en av dem som var en ivrig medspiller på Saganatt som trommeslager i dansebandet Fatal. I dag, snart femti år senere spiller han fortsatt i Fatal og deltar på Saganatt, nå som en av arrangørene bak arrangementet sammen med trommekollega og medsammensvoren Frode Olsen.

– Vi er kanskje ikke unge lenger, men vi er like glad i musikk. Det er veldig hyggelig å treffe hverandre og mimre tilbake fra den tiden. Vi skulle gjerne hatt litt flere bilder fra disse glansdagene, og vi oppfordrer folk til å ta kontakt om de har bilder, annonser eller skriverier fra den tiden, sier Basse og Frode.

De to blide trommeslagerne skal være konferansierer på konserten, det har de vært siden Saganatt gjenoppsto i 2012.

– Det var Ole Johan Lillegaard og Geir Emanuelsen som tok initiativet til å gjenoppta konsertkonseptet. Vi ble trukket inn og har vært konferansierer og medarrangører siden. Vi prøver hvert år å tromme sammen noen av de gamle banda som spilte på 70-tallet, og i år har vi hele åtte band på menyen. Vi gjør dette i Tabbens ånd, sier Basse.

Originalbesetning

Ikke alle banda klarer å stille med originalbesetningen fra «gamle dager», men med litt hjelp utenifra klarer likevel mange av de som blir spurt om å samle sammen noen av de gamle medlemmene. Fatal stiller som det eneste bandet med hundre prosent originalbesetning fra 1969, og bandet Theo stiller med originalbesetningen fra plata.

– Det syns vi er veldig kult, og det er jo ekstra gøy at Fatal har klart å samle sammen alle medlemmene fra 1969, ellers så er de mye sammensatte greier, sier Frode.

De to kompisene er kjent for å bruke en god dose humor og finne på både tøys og tull. De lover at det garantert kommer til å bli liv og røre fra scenekanten også i år.

– Det blir så koselig at, sier Basse.

– Nei det blir ikke koselig, men det blir gøy! Det heter gøy på scenen gøy i salen, ikke kos på scenen, parerer Frode tilsynelatende lettere irrigert over kompisen.

– Jeg skal vertfall kose meg, så får du ha det gøy, snapper Basse tilbake, og slik fortsetter de å småkrangle i kjent stil.

Krydder

Siden det er femårsjubileum for det gjenoppståtte arrangementet har de både små og store overraskelser på lur.

– Vi har to band mer i år enn vi har hatt før, i tillegg så har vi fått med oss Sigurd Müller til å fortelle om Saganatt i gamledager. Han var en av organisatorene på 70- og 80-tallet og sto i bresjen for store deler av gjennomføringen. Jeg husker at jeg syns han styra fælt, som om vi skulle arrangere i et stort konsertlokale i Oslo, i dag ser jeg jo hvilken fantastisk jobb han gjorde. Han kommer til å krydre kvelden med noen gode historier, sier Basse fornøyd.

Frode og Basse mimrer tilbake til glansdagene, det er mange gode minner, både når det gjelder musikken og miljøet.

– Men den gang hadde vi ikke så mye lyseffekter og dill på scenen. Lysshowet besto av veilys og blålys, det kommer helt sikkert Sigurd Müller til å si noe om, forteller de to.

Tilhørighet

De fire foregående åra har Saganatt blitt arrangert i Kulturhuset, Lille Torungen, i år går musikkfesten av stabelen i Bankgården.

– Det har vært utsolgt hvert eneste år, og det er mange som ikke har fått billetter. I Bankgården er det større plass, vi kan ta inn over 400 mennesker. Her kan du også sitte på en stol eller i en sofa i stedet for å stå i mange timer, og det kan jo være greit for mange av oss som ikke er ungdommer lenger, flirer Basse.

Årets band er Police & Thieves, Fatal 1969, Berit Kvifte, Muzak, Fatal 2017, Theo, Jane Minde og Telex.

– Vi forventer at det kommer mange folk også i år, billetter kan du kjøpe på Muskjørnet eller Ticetmaster. Konserten er selvfølgelig åpen for alle, men vi ser jo at det er mange fra den tiden som kommer år etter år, både de som spilte og de som var publikummere, det handler om en tilhørighet. I dag ser vi at barna til de som spilte også kommer på disse konsertene, etter hvert kommer sikkert barnebarna også. Sier Basse og ler.

Hvor lenge de kommer til å arrangere Saganatt vet de ikke, foreløpig tar de ett år om gangen.

– Faren er jo at vi til slutt må gjøre dette på dagtid etter hvert som vi blir enda eldre, spøker Basse.

Han legger til i en litt alvorligere mine at musikkmiljøet i Arendal er spesielt, og at både han og Frode håper å kunne være med å arrangere Saganatt i Arendal i noen år til.