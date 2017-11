Unn deg et tryllekort!

Annonse:

Eller husk på at det som virker for godt til å være sant som regel er det.

Klokka nærmer seg åtte på søndagskvelden. Tidligere på dagen har jeg forsøkt å komme meg ut på Farmen-gården for en hyggelig dag sammen med søstra mi og familien, der var det imidlertid så mye folk at vi hadde mere enn nok bare med å komme oss bort fra kø-infernoet vi satt fast i gjennom 45 minutter. «Jaja», tenkte vi. «Da får vi heller se gården på TV i kveld». Som sagt så gjort. Jeg skrur på TV-en et par minutter før klokka bikker åtte for et lite sosialt eksperiment. Jeg har nemlig begynt å irritere meg så inni hampen over alle reklamene for forbrukslån og kredittkort.

Hvor mange minutter vil det ta før en reklame for forbrukslån kommer på?

Pepret!

Mens jeg venter i spenning kan jeg fortelle litt om bakgrunnen for dette uhøytidelige eksperimentet. Jeg blir nemlig så fly forbanna av å se reklamer for forbrukslån på TV når jeg setter meg ned for å slappe av. De er så utspekulerte og fremstiller det som at du bare kan ta det et lite rentehelvete av et lån, også vil du være lykkelig resten av livet. I 2016 økte nordmenns samlede forbruksgjeld med 15 prosent. Hvorfor får de lov?

Det tar faktisk bare et lite minutt før reklamen for en av kredittkortgigantene ruller over skjermen med beskjed om at du bør unne deg en ferie. Til sola, til snøen, for å realisere deg selv. Kortet markedsføres som en god løsning for deg som ikke bare vil være en tilskuer til livet, men faktisk få noe til å skje.

Forbud på forbud

Vi lever i et ganske gjennomregulert land. Det er nøye regler for hva slags spilleautomater som er godkjent. Frem til nylig var både segway og proffboksing forbudt. Av alkohol er det kun vanlig øl som selges i dagligvarebutikker. Det er forbudt å drikke på åpen gate. Og har man kjøpt en tomt hvor man vil sette opp ei lita bod må man søren meg ikke bare søke kommunen, men betale for søknaden også. I Arendal har vi forresten vedtatt forbud mot både sirkus og gassballonger på kommunal grunn.

Når det kommer til reklame er det mye som ikke er tillatt. Man kan reservere seg mot reklame, som telefonsalg eller reklame i postkassa. Store plakater langs veiene, sånne man ikke skal lenger enn til Sverige for å finne, er det lite av i Norge, for det kan forstyrre sjåførene. Å reklamere for tobakk eller alkohol er forbudt, og nå debatteres det også om det bør innføres et forbud mot reklame for spilling med penger på nett.

SÅ HVORFOR?!

Ja. HVORFOR ER DET LOV Å REKLAMERE FOR FULLSTENDIG UFORNUFTIGE FORBRUKSLÅN?

Regjeringen strammet i år inn på hva slags reklame for forbrukslån som skal være tillatt. For å gjøre det mindre fristende for folk å gå i luksusfella og opparbeide seg hundretusenvis i unødvendig lån må kredittkortregningene oppgi samlet utestående kreditt. Bankene skal ha tilgang til et gjeldsregister med folks totale gjeld på, så de ikke gir ut lån som ikke kan bemannes. Og en ny forskrift skulle gjøre aggressiv markedsføring av kreditt forbudt.

Jeg vil tørre å påstå at det ikke har hjulpet noe særlig.