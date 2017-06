HELJEPRAT: Nei-byen Arendal

Annonse:

Det er søndag, du har glemt å kjøpe brød og juice. Ingen krise, butikken er jo åpen, vertfall Bunnpris i Barbu.

Det er en helt vanlig søndagshendelse hos oss. Mang en søndag har jeg kjørt til butikken for å handle kaffe eller juice.

Fordi vi vet at matvarebutikken har åpent på søndager blir vi ikke stressa om det plutselig kommer to ekstra til middag eller om man har glemt at poden skal ha tentamen dagen etter og skal ha med seg brus og snacks istedet for vanlig nistemat. Mange har tydeligvis samme holdning, for idet du kommer inn i den søndagsåpne butikken i Barbu skjønner du fort at dette vil ta tid.

Skaper behov

Det vrimler av mennesker som enten skal kjøpe dette ene brødet, eller de som plutselig bestemmer seg for å grille og trenger både kjøtt og kull. I de trange passasjene mellom hyllene som står tett i tett i den 100 kvadratmeter store butikken er det nesten så man må sloss om plassen. Køen er lang, noen ganger neste gjennom hele butikken. Matvarebutikkene har i flere år hatt muligheten til å holde åpent på søndager på et mindre område. Behov skapes, og folk kan til enhver tid handle glemte matvarer.

Vindusshopping

Etter lang tids debatt om søndagsåpne butikker i Arendal sentrum, fem søndager i juli, kan en jo undres om det ville skape det samme behovet. Vil folk strene til sentrum denne dagen for å handle klær og nips som de glemte å handle dagen før? Politikerne i Arendal valgte bort å gi Arendal status som turiststed, som ville gitt butikkene i sentrum mulighet til å holde søndagsåpent. Grimstad har det, og Lillesand har det, og mange mener det er en ekstra attraksjon for sommerturistene. Etter to runder med behandling av saken i formannskapet ble forslaget nok en gang nedstemt fra posisjonen. Aps tre og SV to nei-stemmer vant over Høyre og Frps totalt fire ja-stemmer. Arendal er nå den eneste sørlandsbyen herfra til Kristiansand som ikke gir turistene handlemulighet også på søndager i juli. Sørlandsbyene med søndagsåpent blir mer attraktive for turistene, nettopp fordi de kan tusle gjennom gatene uten og bare ha mulighet til å vindushoppe, det skaper mer liv i sentrum og mer penger i kassa for næringsdrivende.

Nei, nei, nei

Da sitter vi her igjen da, i nei-byen Arendal. Nei til båtrace, nei til båtmesse, nei til høgskole, nei til Hovefestival og nei til søndagsåpent. Er vi så arrogante at vi tror vi er like attraktive for turistene åkke som? Hvilken by vil familien på båttur velge på sin reise gjennom den sørlandske skjærgården en søndag i juli. Vil de stoppe i Arendal for å kjøpe is, eller vil de stoppe i Grimstad som byr på et levende sentrum med åpne butikker? Jeg vet hva jeg ville valgt…