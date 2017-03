Heljeprat: Til skilsmissen skiller oss ad…

For et par helger siden samlet familien seg for å feire gullbryllup, en hyggelig begivenhet i kjærlighetens tegn. Det å ha vært gift i 50 år i dagens skilsmissesamfunn er slettes ingen selvfølge.

For generasjonen over oss er dette fortsatt innafor normalen. Er man gift så er man gift, og selv om 70-tallets kvinnefrigjøring førte til at flere valgte å avslutte ekteskap, er den «gamle skolen» til døden skiller ad fortsatt en gjeldende selvfølge for foreldre- og besteforeldregenerasjonen vår.

Grønnere gress der…

For en som har fem år i fast forhold som personlig rekord i løpet av et 47 år langt liv, virker 50 års ekteskap ganske absurd. Men så har jeg aldri vært gift, ei heller drømt om å bli smidd i lenker, det får andre ta seg av. Scenarioet på klassereunionsfester opp igjennom taler for seg. Spørsmål som «Hvor mange ganger har du vært gift eller skilt» har blitt helt naturlige når man har passert 40 år. Om det er midtlivskrisa som gjør at lovnaden om evig troskap til døden skiller oss ad, eller til skilsmissen skiller oss ad som jeg liker å si, brytes like lett som et sprøtt stykke flattbrød som knekkes i to, eller om det er tanken på det mye grønnere gresset på den andre siden skal jeg ikke spekulere i. Jeg skal heller ikke spekulere i om det har blitt for enkelt å bryte den livslange kontrakten når motstanden og hverdagen melder seg, eller om menneskeheten generelt tåler mindre motbør nå enn før.

Evige bånd

I dagens samfunn gifter vi oss som aldri før. Høye skilsmissestatistikker har ikke drept troa på den romantiske drømmen om evig kjærlighet, og det er noe godt i det syns jeg. Det å elske et annet menneske så høyt og ha tro på evige bånd livet ut har noe fint over seg, og det er kanskje derfor jeg alltid blir rørt til tårer når jeg er i bryllup. Samtidig må man tenke på ekteskap som et livslangt partnerskap, der begge har like stor aksjeandel, utbytte og gevinst. Det er en jobb å være gift, og altfor mange sier opp jobben, eller får sparken, og skiller seg. Familieformen, mannen og kona og barna må vike for den individuelle valgfrihet der vi må innkalle til nye intervjuer og ansettelser og til slutt ende opp med mine, dine, våre barn fordelt på oddetalls samværsuker.

Tusenvis av skilsmissebarn

I 2015 gifta 22 738 par seg. 9 306 par skilte seg og 10 507 tok ut separasjon ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I Aust-Agder inngikk 460 par ekteskap, 241 skilte seg og 267 separerte seg. Både antall giftermål, skilsmisser og separasjoner viser en nedgang fra året før. 8 700 barn under 18 år opplevde at foreldre skilte seg, og 11 100 barn opplevde at foreldre ble separerte. Selv om tallene på ekteskapsbrudd virker høye, viser også oversikten fra SSB at vi faktisk må helt tilbake til slutten av 1980-tallet for å finne lavere skilsmisserater. Gjennomsnittsalderen for førstegangsgiftermål var i 2015 34,4 år for menn og 31,8 år for kvinner.

Gratulerer med Gull

50 års ekteskap står det respekt av, særlig på bakgrunn av tallene fra SSB, som viser at ekteskapsbrudd toppet seg på slutten av 80-tallet og inn i 90-tallet. Det står respekt av å klare å få et ekteskap til å fungere i 50 år. 50 år i gode og onde dager, 50 år med opp- og nedturer, 50 år med hverdagsutfordringer, 50 år med glede, lykke, barn og opplevelser. Det å overleve 50 år i ekteskap og vennskap som par er ingen selvfølge i dag. Normalen tilsier at mange har mer enn ett ekteskap i løpet av livet, der vi snakker om første- og andre ekteskap og første- og andre- kull med barn som noe helt naturlig. Jeg bøyer meg i støvet for mine foreldre som har vært gift i 50 år og gratulerer med Gull.