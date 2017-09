Heljeprat: Stakkas Oscar

Annonse:

Sommeren er over med alt fra festivaler, sol- og regnværsdager, Arendalsuka og feriesysler. Hverdagen har innhentet oss, men minnene sitter igjen i hjernebarken som blomstrende frø som spire for den nært forestående høsten.

Naturen kan være rå og brutal i alt fra ekstremvær til dyras naturlige drifter. Og hvilke drifter og naturlige instinkter som bor i menneskets beste venn, hunden, kom hardt og brutalt fram da hunden min, avishunden «Corny», møtte Oscar på hytteferie i juli.

Søte villdyr

Det som skjedde på hytta har brent seg fast i hjernebarken som et bevis på at våre naturlige instinkter ikke kan drepes eller ales bort. Historien om Oscar og Connie er ikke vakker, men den er ekte, og jeg får den ikke helt ut av systemet.

Oscar er et ekorn, eller han «var» et ekorn. Gjennom hele sommeren hadde han kost seg på hytta til et vennepar av meg på Sande i Vestfolk, til slutt ble han så tam at han fikk sitt eget navn, Oscar. Hver morgen hoppet han ned på gelenderet på terrassen for å få sin daglige matbit. Hytteeierne syns dette var morsomt, og lokket ekornet nærmere til seg, helt til Oscar nesten spiste rett fra hånda. Vi mennesker blir ofte fascinert når ville dyr lar seg temme og blir fortrolige med oss mennesker. Vi syns det er søtt når rådyret kommer for å bli klappet, når fugleungen som falt ut av redet flytter inn i stua eller når søte ekorn blir så tamme at de spiser av hånden din.

Jaktinstinkt

«Corny», eller Connie som hun egentlig heter, er en Jack Russel terrier, en rase som ofte blir beskrevet som en stor hund i en liten kropp. Det er en jakthund, det var blant annet vanlig å bruke Jack Russel på revejakt i England før i tiden. I Norge blir ofte rasen brukt til å fange grevling og til å holde hestestaller rene for rotter. At Connie har jaktinstinktet intakt har hun vist mange ganger ved å fange små mus sammen med de to kattene hun bor sammen med. Det syns matmor er helt i orden i og med at bikkja tross alt er mer human enn kattene når de skal drepe byttet sitt. Mens kattene leker med musa, gjør Connie kort prosess i et javs. Ferdig snakka!

Brå død

Da mine venner skulle på hyttetur i slutten av juli, ble Connie med dem på ferie siden matmor skulle jobbe. Hun elsker å være med på hytta og løpe fritt rundt, og mine venner syns det er koselig å ha med bikkje på tur. De gledet seg til å se om ekornet Oscar fortsatt var like tam, og om han ventet på dem. Og riktig nok, på morgenen etter den første natta på hytta hopper Oscar glad og fornøyd ned på rekkverket på verandaen. Tillitsfull gikk han mot hånda med de godbitene han hadde blitt så glad i. Det er da det fatale skjer. «SMACK»! Her bryter naturens iboende råskap inn. I en kjapp bevegelse, i et javs blir Oscar i løpet av få sekunder tilintetgjort av Connie, som fornøyd står med det livløse ekornet i kjeften og venter på skryt. Det er naturens gang, det er instinktenes makt. Resten av hytteferien gikk med til fotballspilling, bading og fisking, og det skal sies at Oscar fikk en verdig begravelse.