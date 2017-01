HELJEPRAT: Hvor skal vi kaste sigarettsneipene?

Det er kanskje et absurd spørsmål for mange, men for de som røyker og ikke ønsker å forsøple gatene med sneiper, er det et helt reelt spørsmål.

«Slutt å røyke da vel» vil nok de fleste si, og det er jo et fornuftig råd som mange faktisk følger i dag. Likevel er det fortsatt mange som velger å suge til seg nikotin og tjære, lukte vondt og forpeste omgivelsene rundt seg. Og ja, jeg er en av dem!

Dette er ingen fanesak mot verken røykeloven, ikkerøykere eller røykere, heller en oppfordring om å ta ansvar for å holde byen vår og gatene rene og pene. Etter at røykeloven tro i kraft 1. juni 2004 ble det forbudt å røyke innendørs på kafeer, restauranter og offentlige bygg. Det er likevel ikke forbudt å røyke i Norge, og selv om det kanskje ikke er sosialt akseptabelt på samme måte som før i tiden, er det helt lovlig å tenne seg en sigarett ute i Guds frie natur eller hjemme i ditt eget hjem.

Miljøbyen Arendal har et mål om å være en ren by uten søppel i gatene. Går du en tur i byen en helt vanlig dag finner du mange sneiper på gata, særlig på utsiden av offentlige bygg og områder, fordi de har fjerna askebegrene, som om noen tror at vi røykere slutter å røyke fordi det ikke er askebegre der. Jeg kan bruke Arendal kultur- og rådhus som et eksempel. Før sto det askebegre rundt huset, både bak og foran. Disse er nå fjernet, vertfall var de det da jeg sist sto på baksiden der jeg og flere andre tok en røyk før vi skulle spille konsert. Problemet var at det var ingen steder å kaste sigarettsneipene, og folk kastet istedet sneipene på gata. Ingen av røykerne syns det var greit, og askebegre ble sårt etterlyst.

Hvordan skal Arendal kunne bli en ren by når de velger å fjerne alt av askebegre, hvorfor ikke heller være flinke til å sette fram askebegre på steder der det er naturlig at folk står og røyker? Også på framsiden av kultur- og rådhuset har de fjernet askebegeret, og når det foregår politiske møter eller forestillinger i huset, der folk går ut og røyker i pausen, samler det seg opp med sneiper foran inngangspartiet. Ja alle vet at det er dumt å røyke, men er svaret å fjerne askebegre og i stedet la folk forsøple byen? Folk slutter ikke å røyke av den grunn. La oss heller i fellesskap prøve å få en ren by, uten å frata folk retten til å ta seg en lovlig røyk under åpen himmel. Og ja, jeg skal slutte og røyke, snart…