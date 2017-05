Heljeprat: Er vi gode nok rollemodeller?

Annonse:

Oppdragelse og folkeskikk er en del av foreldreansvaret helt fra barna er små, og vi skal være gode rollemodeller for våre håpefulle. Hva da når foreldre bevisst bryter reglene, i den tro at det ikke er så farlig.

En helt vanlig onsdag ettermiddag skjer dette i Arendal: Jeg kommer kjørende ned Vesterveien mot byen, en mor tar barnet sitt i hånden og løper over veien. Gangfeltet er cirka 50 meter unna.

Måtte stoppe brått

Verste scenario kunne jeg kjørt på moren og barnet og drept dem. Slik gikk det heldigvis ikke. Jeg kjørte ikke fort, jeg holdt fartsgrensa på 30 kilometer i timen, men jeg måtte likevel stoppe ganske brått for å unngå å kjøre på dem. Min første reaksjon var å bli sint, og jeg sa høyt i bilen «hva f…. bruk fotgjengerfeltet». Så ble jeg kald. For tanken på hva som kunne skjedd om jeg ikke hadde klart å stoppe får det til å gyse nedover ryggen.

Rett og galt

Dette barnet på cirka fire år lærer her av sin mamma at det er greit å bryte reglene. Han lærer at det er greit å løpe ut i veien og ta en sjans i stedet for å bruke fotgjengerfeltet noen meter lengre borte. Når denne gutten blir eldre, tenåring og voksen vil han mest sannsynlig fortsette å løpe ut i veien. Han vil kanskje også bryte andre regler og lover, til slutt kan han ende fengsel. Vi som foreldre skal være gode rollemodeller for barna våre. Vi skal lære dem hva som er rett og galt, og vi skal lære dem å ta vare på seg selv både i trafikken og ellers i livet.

74 barn alvorlig skadd

Tall fra Trygg trafikk viser at 117 mennesker omkom på norske veier i 2015, 18 prosent mindre enn i 2014. I 2015 mistet seks personer fra Aust-Agder livet i trafikken, noe som plasserer fylket midt på treet i statistikken. Tallene for fjoråret, 2016, er enda ikke klare. Mellom 10 og 15 av dem som dør i trafikken er i gjennomsnitt fotgjengere. Og mellom 2010 og 2014 ble fire barn mellom null og 17 år drept i trafikken, 74 ble alvorlig skadd. Dette er et tankekors når du som voksen tar barnet i hånden og løper over veien fordi du ikke orker å gå bort til gangfeltet. Og det handler ikke bare om trafikksikkerhet, det handler om å vise de små at du som voksen tar reglene alvorlig, og lærer barnet ditt at det må han også gjøre.

Følg reglene

Det samme gjelder når du som voksen skal gå over fotgjengerfelt som er lysregulert. Mange ser sitt snitt å løpe over selv om det er rød mann fordi det ikke er trafikk. Om et barn står og venter på grønn mann og ser at du løper over på rødt forteller du ham at det er helt i orden, for de voksne har oftest rett i et barns øyne. Ikke så farlig vil du kanskje si, men det er ikke poenget. Poenget er hva vi lærer barna med vår oppførsel. Min oppfordring er derfor: Vær en god rollemodell, følg reglene når du er sammen med barna slik at de blir gode lovlydige borgere når de blir voksne.