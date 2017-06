HELJEPRAT: En bønn for sommerværet

Annonse:

Sommerkroppen blir som den er. Sommerværet, derimot …

Det finnes viktigere ting enn å børste støv av sixpacken, eller vaskebrettet, som det het i gamle dager. Ikke det at jeg ikke har lyst, men hvert forsøk til nå har ikke resultert i annet enn vaskeball. Det gir assosiasjoner til blåser, du vet, slike som holder greie på hvor du har satt garn eller lagt ut ei teine. Hver gang tankene faller hen i lengsel til krabbeklør kommer sommerdrømmene smigrende. I Arendal er det sommer hele året på grunn av akkurat det. Slike klør ligger og hopper og vil være med hjem hver eneste torsdag fra butikken.

Det denne teksten egentlig skal handle om er været. Sommerkroppen får bli som den er. Sommerværet, derimot. Det trenger klare føringer og oppfordringer. Måtte det bli flott i år. Ikke vått og fullt av flått. Vi er opptatt av været her på randen av nasjonalparken. Vi liker når det er tjue pluss og sol. Vi elsker det når det er 25 pluss og sol. Mange av oss kovner om det blir stort varmere enn det. At vi blir litt dovne i hodet, dvaske og svette gir oss imidlertid noe å snakke om lenge.

Fortsatt snakker folk om været som var på sommeren i fjor. Det var ikke noe særlig til vær. Det var riktignok sammenhengende lunk i lufta i en periode, men slike dager som på 1990-tallet da sommeren var endeløst fin og solgangsbris var solgangsbris er blitt sjelden kost. Det er sommervær. Det er svabergsvær og vær for lyse sommernetter. Når sjøtemperaturen så vidt bikker atten og vinden går for hvitt i sundene på ettermiddagen kan en lure på hva som har skjedd med solgangsbrisen. De siste årene har den skrudd opp styrken til solgangskuling, men det vet ikke meteorologene om at det heter ennå. Det er ikke sommervær når selv rekene krøller rumpa og gjemmer seg for blåsten inne i tangen.

I fjor sommer var den varmeste dagen i vårt område 9.juli. Ifølge tallenes tale fra yr.no viste gradestokken 22,3 varmegrader. Det var i grunn også den eneste virkelige sommerdagen i fjor, som ga den gode følelsen. Sesongvarslene som er laget av meteorologer på helt andre steder på kloden forteller at sommeren kan bli kald hos oss også i år. Måtte alle disse tobiasene finne på noe annet enn å dryss isbiter over vårt tilmålte beger med sommervær.

Uansett hvordan det blir, så blir det vel til å leve med. Og skulle det bli kaldt gjør det jo egentlig ingenting. Vinterjakka passer i alle fall fortsatt denne sommerkroppen. Og som det heter i sangen når sommeren er over – minnene består.