Forlat bestemor et lide granne

I en større sammenheng er fotballarenaene blitt de nye katedralene. Nye Norac stadion er for et menighetshus å regne i den debatten.

I Grimstad går debatten om lysmastene på Levermyr stadion er for dominerende. I Arendal har motargumentene mot den nye, nødvendige oppgraderingen handlet om hva som er kommunale oppgaver eller ikke.

Isolert sett en fair debatt der ytringer i stor grad finner rot for sine syke mødre i ulike former.

Vi skal alle likevel leve et liv før syke­hjemmet innhenter oss. Morgendagens happening på Bjønnes er et eksempel på hva som gir mange mennesker en mening, en stolthet, en identitet og et engasjement som kan flytte det ene og det andre fjellet. Bare hør med ØIF Arendal.

Så, beklager alle kulturentusiaster og andre som gjør en vanvittig innsats for lokalmiljøet under enkle kår. Kjøttvekta rår. Lik det eller ikke. Stadion står solid – selv på Bjønnes – og den forsvinner neppe.

Bare for å ha det helt klart, enten du er fotballhater, smalkulturforkjemper, tenker at politikerne først må sørge for gratis vin til de eldre hver eneste dag: Fotball er den desidert største idretten og kulturtilbudet i Norge som favner flest barn, unge og voksne spillere. Antall fotballjenter er alene større enn gruppen med håndballspillere til sammen i dette landet.

Storhallen på Myra var i en annen økonomisk liga enn den nye arenaen på Bjønnes. Det samme gjelder kulturhuset – som har vært en suksess fra første vokal, for ikke å snakke om Kuben på Langsæ. Årsak: Innholdet i disse byggene samler folk til gode opplevelser. Nye Norac stadion glir elegant inn i samme kategori. Selv min fotballhatende far har planer om å titte på nyvinningen.

I sum gir modige politikere og engasjerte sjeler beslutninger og arbeid byens innbyggere noe mer å leve for, enn da «Rudebilen» var vår felles identitet. Jeg tror ikke bestemor fikk gratis vin hver kveld da heller. Storhallen har gjort Arendal til et mønsterbruk i idrettssammenheng. Selv idrettsrådet holder seg i ro. Norac stadion er også beregnet for breddefotballen.

For å ta en lang historie kort: Byens storstue for fotball har siden tidenes morgen vært Bjønnes. Bakgrunnen ligger selvsagt i Granes rike fotballhistorie på 60-tallet. Lunderød var FK Arendals hjemmebane før konkursen i 2008. Vårens midlertidige arena på Myra var, ja – nettopp midlertidig. I morgen er ringen sluttet. Arendalsfotballen er kommet hjem! Ikke et minutt for sent.

For nå var det faktisk fotballens velfortjente tur. Så lenge byen ikke har et universitet eller høyskole, skader det i alle fall ikke med litt folkelig sirkus annenhver søndag. Det er slutt på tiden da arendalittene satt hjemme og sturet. Vi er i 2017 og det krever en moderne stadion til et fotballag som ønsker å skape stolte øyeblikk. Prisen er heller ikke noe å ta på vei for. Sannheten er at den ble grisebillig, selv om kostnadssprekker alltid må evalueres og læres av. Politikerens investering på nye Norac stadion ligger i samme kategori som en ny idrettshall. Det velter neppe alt.

Fotballarenaer er i sosiologien og i arkitekturen omtalt som byers nye kate­draler. Det pompøse anlegget etter det andre har blitt snorklippet over kontinentet. Vi snakker ikke pompøsitet på Norac. Vi snakker nødvendighet. Politikerne kunne enkelt ha kastet kortene etter opprykket til 1.divisjon i fjor høst. Jeg skulle gjerne ha sett den politikeren som ønsket Arendal Fotball velkommen til eliteseriespill i 2020, på lånt kunstgress i Grimstad eller Sør Arena i Kristiansand. Det ville vært pinlig for hele Arendal som konsept og identitet, og da har jeg ikke engang nevnt en knust stolthet.

Når alt dette er sagt, har Arendal Fotball en enorm jobb foran seg. Vel har klubbens velgjører lagt sine millioner på bordet, men foreløpig ser det ikke lyst ut andre steder enn i regnskapsbøkene. Identiteten til klubben er nesten fascinerende svak til fotball å være. Klubbens store utfordring er å få byens barn og unge interessert i spillerne og laget. I dag er ikke Arendal Fotball og de innkjøpte profilene tema i skolegårdene. Der er Messi, Manchester United og Liverpool fus i alt.

Men, som alle rundt klubben selv forfekter: Resultatene må komme og stå i stil med anlegget. Da vil engasjementet følge med på lasset. For jeg skal like å se at det kun dukker opp 400 tilskuere når Rosenborg gjester Arendal en forblåst septemberkveld i 2020.

At alle gode ting som er med på å skape stolthet i denne byen, skal måles i stell av bestemor eller i andre nødvendige formål, er bare fordummende. Det går an å tenke flere tanker på en gang.

God helj, på Bjønnes (for det er stadion vil bli hetende på folkemunne)!