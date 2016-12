Mental Helse Arendal: – Akuttilbudet er for dårlig

De som sliter psykisk før og under julehøytida får ikke den hjelpa de trenger, sier Jan-Olaf Narvesen, leder av Mental Helse i Arendal.

Akkurat nå arbeider organisasjonens avdeling i Arendal med tre saker hvor de mener mennesker som sliter med selvmordstanker ikke har fått akutt hjelp når de har hatt behov for det.

Ikke nok

Narvesen forteller at han har flere medlemmer som ikke føler seg godt nok ivaretatt.

– De sier de har selvmordstanker, men det er ikke nok til å bli innlagt, sier Jan Olaf Narvesen frustrert.

Samtidig som han forbereder den årlige julefeiringa på treffstedet Tredje etasje har han mye å gjøre med medlemmer av organisasjonen han leder som ønsker mer hjelp enn helsevesenet tilbyr.

For disse menneskene er det ikke alltid nok å ha selvmordstanker. For at legevakta skal sende dem videre til psykiatrisk avdeling må de selv eller andre være i betydelig fare. Dersom de sendes videre skal de vurderes i løpet av et døgn. Etter dette døgnet kan de bli sendt hjem eller få videre behandling. Narvesen er klar over at mange snakker om å ta sitt eget liv uten at det er trolig at de vil gjennomføre det, men han mener disse pasientene ikke blir tatt på alvor i høy nok grad i norsk helsevesen.

– Det er veldig mye oppi jula, de går og gruer seg og trenger hjelp. Er de for ofte inne på legevakta blir de rett og slett sendt ut fordi sykehuset vet at de klarer seg. De som kommer hit til oss forteller at de føler seg sortert ut, de trenger også hjelp, sier han.

Sliter i jula

Akkurat nå har han henvendelser fra tre medlemmer som ikke føler at de har fått hjelpa de trenger. Han forteller at det er ekstra mye og at jula definitivt er verst.

– De er redde for å sitte alene på juleaften. Vi har tilbud her hvor vi kjører og henter de som trenger det for julefeiring, men vi ser at det også kan bli en veldig stor påkjenning for noen. Det er mange som kommer som ikke orker hele kvelden og spør om vi kan kjøre dem hjem tidlig. Vi har fått låne en bil av kommunen til det, forklarer han.

Problemene kommer ikke bare på juleaften, men i hele høytiden.

– De sier det er helligdagene også. Da har de ingen tilbud og det er vanskelig å få hjelp. Det er rett og slett vondt å tenke på at alle andre koser seg mens en selv sitter alene. Angsten tar dem og da tør de nesten ikke gå ut heller, de slipper oss nesten ikke inn hvis vi kommer og banker på døra. Det er tungt, sier han.

Alternativer

Mental helse i Arendal har 84 betalende medlemmer, og organisasjonen jobber for at flere av dem som sliter skal få tilbud om samtaler, istedenfor medisinering.

– Vi jobber for å få annen behandling enn medisiner, det er ikke medisiner som er det rette alltid. Vi synes ikke akutttilbudet er godt nok, for vi ser at mange som trenger det ikke får hjelp. De prøver å komme inn på et tilbud for samtaler, de forteller at det hjelper mer å komme i prat med kommunens psykiatriske sykepleier enn å komme opp på sykehuset, sier han.