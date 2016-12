Fyller jorde med steinmasser helt lovlig

Lastebil etter lastebil har dumpet så mye stein på et Tromøy-jorde at flere har reagert.

Langs Gjerstadveien på Tromøy det over noe tid vært høy anleggstrafikk til og fra et jorde og med det er å betrakte som dyrket mark. Lass på lass med stein har blitt fraktet fra den nye skoletomten på Roligheten og dumpet ned på jordet. Forleden tok tromøypolitikeren Milly Olimstad Grundesen fra Senterpartiet opp spørsmålet om hva som egentlig skjer, etter at hun hadde fått bekymrede henvendelser. Også Arendals Tidende har mottatt henvendelser på epost om at det langs Gjerstadveien er gjort store inngrep, som kunne minne om tilrettelegging for boligbygging.

Oppfylling

I det siste kommuneplanutvalgsmøtet før jul kom svaret. Saksbehandler Stian Dalen i Arendal kommune kunne opplyse om at fyllingen er klarert og godkjent og at oppfylling skjer i regi av Arendal Anlegg AS for å øke kvaliteten på jordet.

–Det er et jorde som er myraktig og det er blitt godkjent av landbruksavdelingen og avklart med forurensingsmyndigheten i kommunen, sa Dalen.

Ifølge saksbehandleren er det er ti dekar stort område som skal fylles opp med mellom fire og fem meter overskuddsmasse fra arbeidet med skoletomten. Jorden som har ligget på området skal ha blitt skrapt av og vil bli lagt på toppen av det nye underlaget sammen med jordmasser fra Roligheten for å opparbeide et ny dyrket mark.

Gytebekk

Dalen kunne opplyse om det under jordet ligger en bekk i betongrør på 40 centimeter i diameter. Denne rørbekken ble lagt for å ta vare på en gytebekk for sjøørret på 80-tallet. Ifølge Dalen skal kommunen ha blitt varslet om at rørene hadde blitt ødelagt. Han minnet om at endringer i forbindelse med rørbekken må godkjennes spesielt. Dalen sa til kommuneplanutvalget at ingen ting tyder på at betongrørene skal være ødelagt, ettersom det ved befaring kom rent vann ut da kommunen var ute for å kontrollere meldingen om forurensing.

Fylles opp til veinivået

Gjerstadveien går langs jordet innover fra Flangeborg mot Gjerstad. I en epost til tiltakshaveren skriver overingeniør Ragnhild R. Trønnes i avdelingen for kommunalteknikk og geodata i Arendal kommune at forurensingsmyndigheten ikke kan se at det er behov for en utvidet søknad av tiltaket om å fylle opp arealet.

– Jordet som omsøkes planert er vassjukt og ligger i en nedsenkning i terrenget. Det planlegges å fylle opp jordet til omkringliggende terrengnivå, for videre å bruke jordet til dyrking, heter det i brevet.

Hun minner tiltakshaver om at dersom det i ettertid oppdages at jordet er fylt med forurensede masser kan det medføre krav om opprydning.