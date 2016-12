Men skolegudstjeneste er ikke «læring».

Werner J. Fredriksen

«Religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk. Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse.» Dette er direkte sitat fra Kunnskapsløftet og innledningen til det som omhandler Religion, livssyn og etikk.

Videre står det at; «faget skal gi kjennskap til de forskjellige …».Å lære andres religioner å kjenne, er tydelig en viktig intensjon med faget.

Og hvis en da tar inn det med objektivitet osv, må det bety at læring skal skje ved at enhvers` rett til å ha egne meninger og stillingstaken blir ivaretatt? I motsatt fall er det lovstridig,- indoktrinering!

Dette er en av grunnene til at ikke skolegudstjeneste ikke er læring.

Fra DnK egne sider: «Gudstjenesten er det viktigste møtestedet for kristne. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud, og Jesu Kristi oppstandelse. Den er et sted der mennesker møter hverandre, og sammen trer frem for Gud. Derfor kan en passende overskrift for gudstjenesten være: »

Lyder dette objektivt? Som «formidling»?

«Kulturformidling», blir det gjerne hevdet. Hvorfor skal skolens behov for å formidle ètt spesifikt kulturuttrykk trumfe barns rett til religionsfrihet?

Den «religiøse myndighetsalderen» er 15 år. Men kirka skal ha lov til å påvirke barn i en spesifikk retning, bare fordi den historisk sett har vært sterkest, med skolens hjelp?

Som Bibelen selv, er dette rimelig selvmotsigende. Skolen har ikke lov til å være forkynnende. En gudstjeneste ER per def forkynnende og logikken skurrer!

Ekskursjoner i kirker, moskeer, synagoger, templer, for all del, sikkert bra for de som kjenner behovet, men å ufrivillig måtte være en del av en gudsforherligelse er frihetsberøvende!

Om foreldre vil ta barna sine med i en annen religions gudshus på fritiden er jo dessverre fremdeles deres sak. Kanskje helt i tråd med det en av de kristnes åndelige ledere, Luther, sa ift dåpen: «frels ungene før de skjønner noe»!

Men skolen er ikke stedet for deltagelse i en organisert religion, som gudstjenesten faktisk er. Tro er en privatsak og skoleunger må få slippe å ufrivillig bli en menighet.

Dnk mottar godt over en kvart milliard til «trosopplæring», den bør ikke trenge drahjelp fra skoleverket i tillegg.

Skulle noen foreldre/foresatte bli engestelige for at barna ikke får tilstrekkelig med «tåkeprat» dekket gjennom bokstavene K og R, kan de ta et lite blikk på et lite studie jeg foretok ift vekting av kompetansemål i lokal læreplan i KRL 8.- 10. klassetrinn ved vår lokale skole her i Arendal i skoleåret 2014/15. Har også satt en del ordbruk under lupen:

Ord og uttrykk:

I forhold tilFilosofi og etikk, er ordet respekt bare brukt i sammenhengene: «en viser respekt for menneskers tros-og livssynsoppfatninger,ritualer, hellige gjenstander og steder / tro og levesett/..»

Gjennomført er ordet religion blandet inn i tematiseringen av Kompetansemål ifht Livssyn

I forhold til komp-mål, Religiøst mangfold, er ordet respekt flittig brukt.

Flere Kompetansemål vedr Livssyn har i seg flere punkter med religiøse tilnærminger i læringsmålene. Kompetansemål: Læringsmål: Antall ord i læringsmål: Kristendom har 12 33læringsmål m/ 586 ord som utdyper læringsmålene Jødedom har 5 8 læringsmål m/ 163 « Islam har 5 8 læringsmål m/ 160 « Hinduisme har 5 8 læringsmål m/147 « Buddhisme har 5 9 læringsmål m/171 « Livssyn har 7 20 læringsmål m/ 186 « Religiøst mangfold har 5 10 læringsmål m/ 140 « Filosofi og etikk har 9 21 læringsmål m/ 293 « Samlet er det 32 Kompetansemål og 76 læringsmål knyttet til religion 16 Kompetansemål og 41læringsmål ift Livssyn/Filosofi sammen Samlet bruk av ord: 1367 ord relatert til religioner 489 ord relatert til Livssyn/Filosofi (slått sammen)

Takk til Christina Dahl Nærøy for lån av momenter

Ha en riktig god hedensk jul. Hedning betyr forresten «en som bor på heden» altså ikke bynært,-bor på Tromøya!